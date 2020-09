Vóleibol: El equipo de Tinelli, el más ganador de la Liga, anunció que no jugará la próxima temporada

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Bolívar Vóley, un histórico de la Liga Argentina de Vóleibol y el más ganador con ocho títulos, no participará en la próxima temporada "por una reestructuración de la institución", según anunció hoy mediante un comunicado.



El equipo, cuyo dueño es Marcelo Tinelli, hoy presidente de San Lorenzo, explicó mediante un mensaje: "Somos el resultado del apoyo de toda una ciudad: nuestra querida Bolívar. Hoy nos toca afrontar, como a todos, un momento singular, complicado. Por eso queremos comunicarles que el Club Ciudad de Bolívar no competirá en la temporada 2020/21 de la Liga. La decisión responde a la coyuntura de una reestructuración de la institución y sus estrategias deportivas".



La última temporada de Liga no pudo finalizar por la pandemia de coronavirus. Bolívar, dirigido por Javier Weber (después de 13 temporadas se fue a Taubaté de Brasil), había llegado hasta las semifinales.



Las "Águilas", en 18 años de historia, consiguieron ocho Ligas, un Campeonato Sudamericano, una Copa Libertadores y participaron tres veces en Mundiales de Clubes. Además, el club desarrolló un plan de detección de talentos que le permitió promover jugadores para sus planteles, otros equipos de la Liga y los seleccionados nacionales.





"Estamos orgullosos de que la grandeza de nuestra historia no solo esté representada por las copas que descansan en las vitrinas del club sino también por los valores que siempre defendimos, como el esfuerzo, el respeto, la honestidad, la transparencia y el espíritu de superación", abunda el comunicado.



"Es por esa historia y por nuestra ciudad que no vamos a bajar los brazos. El vóley seguirá formando parte de las actividades y del día a día de nuestro querido Club. No jugaremos la próxima Liga pero trabajaremos con más fuerza para volver. No es una despedida...es un hasta pronto!", concluye.



La Asociación de Clubes (Aclav) informó que los equipos inscriptos hasta el momento en la Liga 2020/21 son UPCN San Juan Vóley, Obras San Juan, UVT San Juan y Ciudad de Buenos Aires. Otros mostraron intenciones de participar pero pidieron prórroga para evaluar su situación: River, Gigantes del Sur (Neuquén), Puerto San Martín, Monteros de Tucumán, Ateneo de Catamarca, Amuvoca (Calafate), Policial de Formosa, Paracao de Entre Ríos, Tucumán de Gimnasia y Once Unidos de Mar del Plata.