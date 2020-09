Escenario político: sube la ocupación hospitalaria en Bahía, ¿se endurece la cuarentena?

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

A comienzos de julio un grupo de infectólogos le pidió al intendente Héctor Gay que Bahía Blanca detenga su marcha reaperturista y retroceda a fase 1, con el objetivo de martillar la curva de contagios.

La ciudad entraba en esos días en una nueva etapa, la de circulación comunitaria del coronavirus. La primera semana de julio determinó lo que por entonces era un brusco salto de 106 casos totales a 188 y los sanitaristas expresaban sus temores, a la vez que los sectores económicos, muy maltratados por la pandemia, presionaban para evitar nuevos cierres o frenar reaperturas en curso.

La decisión del intendente fue desatender a los infectólogos y mantener el estatus. Aunque, tras una serie de negociaciones, Provincia dispuso que por una semana Bahía baje a fase 3.

Curiosamente, el regreso a 4 decidido desde La Plata llegó a pocos días después y con una modificación de los criterios. La "nueva fase 4" era más abierta que la anterior, al punto que admitía que bares y restaurantes reciban público.

Como casi todo desde marzo, las decisiones generaron confusión. ¿Aumentaban los contagios y los gobiernos nacional y provincial propiciaban la mayor circulación de gente? Sí. Por supuesto, la intención era dar un poco de aire a uno de los sectores más golpeados de la economía.

Dos meses atrás (parecen dos años) rechazar aquel pedido de volver a la cuarentena extrema fue una pequeña victoria política de Gay, porque en la siguiente baldosa Kicillof flexibilizó más de lo esperable.

Ese episodio, una jugada de alto riesgo desoír a los sanitaristas, resultó interesante porque sirvió para dejar a la vista cuál era el criterio general de Alsina 65: solo se iban a plantear retrocesos cuando se viera amenazado el sistema hospitalario. Todavía no era el caso.

La situación actual parece distinta. Los directivos de hospitales están advirtiendo que la resistencia de los centros médicos se empezó a poner a prueba. El subdirector del Hospital Italiano, en reciente diálogo con La Nueva., fue contundente: "Si el fin de semana pasado teníamos otro brote en un geriátrico, colapsaba el sistema de salud de la ciudad".

Este dato es importante: en Bahía Blanca los mayores de 60 años conforman el 16,3% del total de positivos registrados hasta aquí (197 sobre 1.212). Pero si se toman los fallecidos, ese segmento de edad representa el 87,5% (28 sobre 32). Es evidente quién tiene el imán hacia los respiradores.

Claro que existen otras opiniones sobre la situación sanitaria local, menos alarmistas. En definitiva, aquella carta de los infectólogos decía frases parecidas a las actuales, como "es probable que en breve el sistema se sature". No pasó.

Sin embargo, hoy nadie niega que cada vez hay más gente ocupando camas en los sanatorios públicos y privados de la ciudad, en especial en las áreas de clínica Covid, es decir, aquellas preparadas para recibir pacientes que requieren internación pero no necesitan cuidados intensivos.

A este aumento en las internaciones se suman dos dificultades. Primero, el desgaste cada vez más acentuado del personal de salud, que sigue acumulando bajas por contagios, aislamientos preventivos y licencias varias. Sin médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, no hay infraestructura de salud que valga ni porcentajes de camas libres que generen alivio. Segundo, que los distritos de la zona también están viviendo un incremento de positivos y, si bien por ahora hay muy pocas derivaciones a Bahía, sería lógico que ese número crezca.

Con un adicional. Llega información desde Viedma sobre un inminente colapso del sistema. Hay que estar atentos a esas referencias.

Entonces, ¿qué hacer? Retroceder de fase siempre es una posibilidad, admitió el secretario de Gobierno, Adrián Jouglard.

En esa inteligencia, hay tres opciones. Una, que los hospitales bahienses se resientan en las próximas horas y se tome esa decisión a nivel municipal; dos, esperar las decisiones de los gobiernos superiores, ya que no se trata de un problema meramente local sino de todo el territorio argentino, lo cual de paso le ahorraría a Gay asumir una resolución antipática; tres, no retroceder, aunque tampoco autorizar nuevas aperturas por un tiempo y tratar de apelar a la conciencia individual a la expectativa que la curva se amesete.

En principio, se va a transitar por la tercera alternativa. Pero las otras opciones están en la mesa y en cada punta hay gente que pulsea.

Con el aumento de casos y de la ocupación hospitalaria vuelven a sonar fuerte las voces que cuestionan esta cuarentena extendida. ¿Para qué 169 días de tanto esfuerzo si igual el escenario es desfavorable? No viene mal recordar el concepto. La idea del aislamiento nunca fue anular el virus, porque para eso hace falta una vacuna.

El planteo es otro: dado que el virus va a circular y es muy probable que un determinado porcentaje de la población se contagie, es vital que esa cantidad de infectados se desparrame en el tiempo, porque si se concentra en un lapso muy acotado el sistema hospitalario no va a dar abasto. El objetivo de máxima de la cuarentena es que todo aquel que necesite una cama, la tenga, y que no se llegue al extremo de tener que elegir a quién darle un respirador y a quién no.

Esto no significa que la catástrofe se evite sí o sí. Puede ocurrir igual. Ojalá que no, pero nadie lo sabe.

La gran pregunta hoy es qué pasa si el gobierno, a cualquier nivel, decide endurecer el aislamiento con parámetros similares a los de marzo. El presidente Alberto Fernández repite cada vez más seguido que tiene el botón rojo a mano.

Solo hay dos maneras de que ese endurecimiento funcione. Con un férreo control en las calles mediante las fuerzas de seguridad, o bien que sobrevenga un total compromiso de la ciudadanía.

Lo primero requiere de una decisión política muy difícil, por lo impopular, pero cuya aplicación es relativamente fácil, ya que se trata de cerrar actividades y mandar a las fuerzas de seguridad a la calle durante un par de semanas. Supuestamente con ese lapso alcanzaría para achatar la curva.

Lo segundo es que la sociedad reaccione sola. Para varios cientistas sociales, eso solo podría suceder por miedo. Hoy basta con caminar por la calle para saber que ese temor apenas existe.

Quizás una serie de imágenes truculentas de los hospitales modifique el clima de relajación. Idealmente, no habría que llegar a tanto. Lo deseable es mantener las actuales actividades, enfatizando los cuidados personales.

Pero hay que ver si lo deseable es lo posible.