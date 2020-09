Federal A: la AFA habilitó los entrenamientos, ¿qué harán Villa Mitre, Sansinena y Olimpo?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Pese a que la AFA, mediante un comunicado oficial, habilitó el regreso a los entrenamientos para los equipos del torneo Federal A, donde la Liga del Sur es representada por Villa Mitre, Sansinena y Olimpo, la gran mayoría de los clubes permanece con la incertidumbre de no saber qué hacer --al menos por ahora-- con la logística y la convocatoria de sus jugadores, porque la pandemia y el grado de contagios no es igual en todos lados.

Más allá de que pueden empezar con las prácticas en grupo (con no más de 6 jugadores por sesión en la misma cancha y respetando el protocolo establecido para la categoría), apenas uno o dos elencos comenzaron a “mover”.

Muchos esperarán hasta el próximo 12 de octubre, cuando se permitan los entrenamientos generales (todo el plantel), con grupos que vayan de 10 personas hasta 40 (entre futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares).

¿Qué harán los conjuntos de nuestro medio?

Carlos Mungo, DT del tricolor, líder de la ZONA 2 (Sur), fue el primero en opinar…

“No vamos a comenzar a entrenar hasta que la dirigencia no me dé la orden. El comunicado que se conoció ayer mediante boletín está dirigido al fútbol profesional, y ahí cayó el Federal A, pero te puedo asegurar que los dirigentes del interior no sabían nada de la determinación que se había tomado antes de oficializarla”, señaló el orientador.

-- “No sabemos nada, nadie del Consejo habló con la dirigencia de Villa Mitre. Hasta que no esté todo un poco más claro, como cuerpo técnico no vamos a adelantar nada. El comunicado no es específico, por eso te repito: cuando los directivos del club tengan un horizonte más visible, veremos cuales son los pasos a seguir en el aspecto deportivo".

-- “Todos los días habló con otros entrenadores y muchos permanecen en sus casas a la espera de que sus clubes le digan qué hacer. Otro tema que hay que tener en cuenta es el protocolo, muy complejo y sumamente complicado para que alguien lo vaya a cumplir”.

-- “Por ahora es nada y hay que esperar. No me refiero a la forma de disputa o a una posible reactivación del campeonato, sino al movimiento que hay que hacer para convocar a la pretemporada. Hay ciudades que tienen sus accesos cerrados y lugares que se encuentran en fase 1 de pandemia, entonces, ¿cómo haces para juntar al plantel? El Consejo debe ser más claro en cuanto a la logística”.

-- “Para empezar a entrenar es necesario realizar los testeos, aunque no me sorprendería que haya equipo que arranquen sin esos estudios obligatorios. Pero bueno, creo que no hay controles de muchas cosas”.

-- “Quiero volver a entrenar lo antes posible porque necesito vivir. Mi deseo es jugar, porque si logramos algo será dentro de la cancha, como debe ser, más allá de que no comparto varias cuestiones de las que se están proponiendo, como equiparar todo o que los clubes sumen indiscriminadamente jugadores”.

Dámaso, más tranquilo

“Por la situación de la pandemia en nuestra ciudad, Sansinena no habilitará las prácticas hasta el 12 de octubre. Si bien la decisión de AFA tiene carácter general, lo que sucede en Bahía es particular, porque por ahora están prohibidos los entrenamientos físicos para un equipo de fútbol. Empezaremos el primer día hábil posterior al levantamiento de la fase 3, en la que estamos ahora”, señaló Dámaso Larraburu, el máximo dirigente de Sansinena en el Federal A.

“El técnico del equipo seguirá siendo Marco González y para el rearmado del plantel empezamos a trabajar en estas horas”, esgrimió.

Abaurre prefirió ser cauto

“Prefiero ser reservado en mi opinión hasta que el club defina los pasos a seguir; no tengo más información que aquella que conocemos todos después del comunicado que sacó AFA. En los próximos días resolveremos, no sé, pero esto viene lento”, comentó el orientador aurinegro.

Igualmente, en Olimpo adelantaron que retomarán las actividades futbolísticas después del 12 de octubre y que en la semana previa cumplirán con los hisopados para 50 personas vinculadas al plantel profesional.