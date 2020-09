Juegos Olímpicos: "Puede haber competencias aun sin una vacuna", dijo el presidente del COI

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), consideró hoy que el retorno de varias competencias deportivas en las últimas semanas demuestra que, aunque todavía no haya vacuna para el coronavirus, "se pueden organizar grandes eventos deportivos de forma segura".



Bach envió una carta abierta a la familia olímpica, que espera que los Juegos Olímpicos de Tokio se lleven a cabo con normalidad en la fecha reprogramada entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.



"Se demostró que se pueden organizar grandes eventos deportivos de forma segura, incluso sin una vacuna", aseguró Bach en el mensaje que reprodujo la agencia de noticias EFE.



"Hay señales muy alentadoras de la comunidad científica y médica sobre la disponibilidad de vacunas aprobadas en los próximos meses, tal vez incluso antes de finales de este año (...). Los avances en las pruebas y en las vacunas facilitarán enormemente la organización segura de pruebas deportivas", manifestó el presidente del COI.



Para el alemán, las pruebas rápidas son una ayuda hasta que salga la vacuna. "Cuando se utilizan en combinación con otras medidas contra el virus, nos proporcionan una importante herramienta adicional para garantizar un entorno seguro para todos los participantes. No sabemos todavía el impacto de cualquier vacuna potencial. Pero, en conjunto, hay buenas razones para un optimismo cauteloso", expresó Bach.



Según el titular del COI, el regreso de las competencias demuestra que "no solo los deportistas y las organizaciones deportivas anhelaban el retorno del deporte como parte integral de sus vidas, sino también el público en general".



"Vimos que el deporte puede organizarse con seguridad, incluso bajo las restricciones actuales. Esto debería darnos a todos confianza sobre la preparación de futuras competiciones, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", agregó Bach.



El dirigente llamó a seguir manejando los torneos con responsabilidad: "Sobre la base de este éxito inicial, esperamos con interés el momento en que se puedan aliviar las numerosas restricciones, que ahora son esenciales. Pero tenemos que seguir actuando de manera responsable cuando se trata de planificar y programar. El virus no ha sido derrotado todavía. Debemos seguir contribuyendo a su contención y ser parte de la solución para la recuperación de la crisis".



Por último, el mensaje de Bach destacó que "el deporte es un factor esencial en la lucha contra la pandemia, que todavía persiste en muchos países. Y el deporte también se acepta como parte integrante de la solución para la recuperación de la crisis, que está en marcha en otros". (Télam)