Habló Claudio Caniggia: “Salvio tiene cosas parecidas a mi”

Sus dos goles en Paraguay no fueron más que una continuidad de lo que Eduardo Salvio ya venía demostrando en Boca: que es un jugador de nivel europeo y tal vez uno de los más decisivos del Xeneize en el último tiempo.

Por supuesto, tras el largo parate la posibilidad de que el volante amainara su rendimiento era real, pero la actuación de “Toto” frente a Libertad en el reinicio de la Libertadores no dejó demasiado lugar a la duda.

El superhéroe del equipo de Miguel Russo está tan afilado como antes de que la pandemia del coronavirus le pusiera un freno al planeta. Y ya volvió a levantar suspiros no sólo de los hinchas, sino también de símbolos del fútbol argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"No me gustan las comparaciones, pero Salvio tiene cosas parecidas a mí, tiene que estar en la Selección Argentina", dijo nada menos que Claudio Paul Caniggia. Un elogio que, viniendo del “Pájaro”, tiene doble importancia.

El ex delantero tres veces mundialista habló en el programa Fútbol sin manchas y se subió a la gambeta endiablada de Salvio, que cada vez le da más réditos al xeneize.

Y después de ver la actuación del desequilibrante mediocampista en tierras guaraníes y sus festejos a lo Dragon Ball, lo pidió para que se sume al elenco de Lionel Scaloni, al menos como una variantes. "Es un jugador de jerarquía, tiene experiencia. Es una buena alternativa", dijo Claudio Paul.

El Toto, junto a Esteban Andrada, tiene serias posibilidades de meterse en la lista para los partidos de Eliminatorias de octubre (aún restan confirmar los convocados del fútbol local) y su nivel ante Libertad potenciaron esas chances.

El “Pájaro”, además, relativizó la figura de Román como factor de tranquilidad para el vestuario: "Riquelme no le saca presión a los jugadores, los jugadores tienen presión siempre. Tenes que estar en el día a día con el plantel, Messi o Maradona son jugadores que sacan presión". Ah, de yapa bancó el ciclo de Miguel en el banco. "Me gusta mucho lo que propone Russo, me parece un técnico bárbaro".