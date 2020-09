Protagonismo y tries argentinos en el Top 14 francés

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Toulon, con un try del argentino Facundo Isa, superó ayer a Lyon, por 36-14, en partido correspondiente a la segunda fecha del Top 14 de la primera división del rugby de Francia.



El tercera línea santiagueño, de 26 años, ingresó en la segunda etapa y apoyó en el ingoal adversario el try que sentenció el pleito en el Stade Mayol, de Toulon.



En el elenco ganador también participó el fullback tucumano Ramiro Moyano.



Por su lado, en el Lyon se desempeñó el centro rosarino Patricio Fernández, según reprodujo el sitio de L’Equipe.



En otro encuentro de la jornada, Stade Francais, el equipo que dirige el entrenador Gonzalo Quesada y que contó con cuatro penales acertados a los palos del tucumano Nicolás Sánchez, venció como visitante a Castres, por 22-16



El apertura, de 31 años y máximo anotador de la historia con Los Pumas, aportó sus penales a los 6, 9, 16 y 40 minutos de la primera etapa, respectivamente. El jugador surgido en el Tucumán Lawn Tennis también agregó a su producción una conversión de try, a los 23m. del primer período.



En el conjunto parisino también se desempeñaron el wing mendocino Pablo Matera y el segunda línea entrerriano Marcos Kremer, ambos titulares.



En Castres, en tanto, todos los puntos fueron obra del apertura porteño Benjamín Urdapilleta, quien obtuvo un try, una conversión y tres penales.



Los otros marcadores de la fecha: Pau 33-Agen 23; Racing 92 41 (un try de Juan Imhoff)-Montpellier 17; Toulouse 39-La Rochelle 23; Bordeaux 25 (un try de Santiago Cordero)-Brive 20; Bayonne 21-Clermont 19.



Principales ubicaciones:: Racing 92 9 puntos; Pau 8; Clermont, Toulouse, Brive y Toulon 5.