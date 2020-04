La historia de dos hermanos bahienses, enfermeros en Italia

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Un poco por la crisis económica que soportó nuestro país en 2001 y otro poco por los hechos de inseguridad que les tocó vivir en sus kioscos (tuvieron uno en Florida al 1.110 y luego se mudaron a Almafuerte al 1.000), la familia Ruffini decidió decirle adiós a su tierra natal, Bahía Blanca, y poner proa hacia Italia, la de sus ancestros.

Primero emigró Claudio, el hijo mayor, quien desembarcó en la provincia de Pavia, allá por 2002. Consiguió trabajo como enfermero y convenció al resto de su familia para que lo siguiera.

En 2004 se fue Fernando, que se recibió y consiguió trabajo en el mismo hospital, en la ciudad de Rossano. Y un año después se unieron papá Julio y el hermano restante, el menor, Mauro, quien hoy está radicado en Barcelona.

El destino los situó a apenas 30 kilómetros de la localidad (Codogno) donde se detectó el primer caso de coronavirus de los más de 115 mil que reportó la Organización Mundial de la Salud el viernes pasado (casi 14.000 fatales).

Y tanto a Claudio como a Fernando los encontró trabajando en el sistema sanitario de aquel país, que hoy tiene la tasa de mortalidad más alta por el virus.

Mientras Claudio está de licencia preventiva pero espera el llamado para reincorporarse de un momento a otro por la crisis sanitaria que afronta el país, Fernando hace dos turnos de seis horas cada uno en una de las salas especialmente equipadas del Instituto Clínico Humanitas.

“Estamos viviendo días caóticos. Ahora pareciera que atravesamos una fase de estabilidad porque está bajando la cantidad de contagios, pero sigue siendo muy alto el índice de muertes”, cuenta el ex arquero de las divisiones formativas de Liniers.

Fernando y familia, en Albuzzano

“Mi señora (la bahiense Andrea Fabiana Vicente) también está vinculada al sistema de salud, ya que trabaja como ayudante de enfermero en un geriátrico, por lo que la preocupación es muy grande”, dice el padre de Diego –15-- y Federico –9— antes de ingresar a su segundo turno, de 0 a 6 de la mañana.

Fernando vive en Albuzzano, un pueblo de 3.000 habitantes, a 50 kilómetros de Milán.

“En cambio, yo me mudé hace un par de años a Copiano, también una localidad muy pequeña, a sólo 5 kilómetros de Fernando y nuestro papá. Ni bien me vine conseguí trabajo en ese hospital. También soy enfermero, pero ahora hago ese trabajo en fábricas y en consultorios de medicina del deporte”, contó Claudio, quien fue el primero de la familia en irse a Italia, acompañado por la también bahiense María Florencia Benítez, con quien son padres de Milagros (nacida en nuestra ciudad, de 18 años), Franco (15) y Camila (14).

Fernando, con su familia, viven en Copiano

Fernando no tuvo la fortuna de mantenerse ajeno a la pandemia. Está trabajando en la primer sala que el nosocomio armó para los pacientes diagnosticados. Hoy, apenas un mes después, ya tiene 7 sectores, todos llenos.

“El hospital se adecuó muy rápido a la situación, ya que no trataba enfermedades infectivas. Es un centro que se especializa en cirugía oncológica y la posterior recuperación. Actualmente atendemos alrededor de 250 pacientes positivos, en distintas fases de la enfermedad. Van desde terapia intensiva hasta internación común”, señaló.

Y agregó: “Jamás pensé estar viviendo esta situación, un poco apocalíptica. Quizás aquí nos hemos confiado un poco sobre la gravedad de este virus y no se tomaron las decisiones correctas al principio, lo que se está pagando ahora”.

Ya con la voz entrecortada por el cansancio y la angustia, admitió que son los ancianos quienes sufren las peores consecuencias

“Los vemos luchar en soledad, ya sea porque no tienen familiares o bien porque el protocolo de seguridad es muy estricto y no se les pueden acercar. Causa mucha tristeza ver esos ojos que se desvanecen sin nadie que los contenga más que nosotros. He visto mucha gente morir y creo que es una imagen que no me la voy a poder sacar jamás de la cabeza, porque ni siquiera podemos darle la mano en el último aliento”.

En ese sentido, tanto Claudio como Fernando celebran la rápida reacción que tuvo Argentina al decretar el aislamiento obligatorio.

“Mi otro hermano (Mauro) está en Barcelona. Ellos están viviendo lo que vivimos nosotros un mes atrás, porque también reaccionaron tarde y subestimaron los efectos. La cuarentena es la medida más efectiva para frenar la ola de contagios”, manifestó Claudio, quien le encontró la vuelta al tiempo libre.

“Comencé un proyecto que tenía postergado, vinculado al comercio electrónico y me está yendo muy bien”, cerró quien hizo sus primeras armas como enfermero en el hospital Municipal y en el de Empleados de Comercio antes de emigrar a Italia, una tierra que ya parece no ser como la de sus ancestros tras el paso del coronavirus.

Aunque se mantienen contactados vías las redes sociales, Fernando y Claudio ya hace más de un mes que no se ven personalmente.

"Cuando todo esto termine, lo primero que vamos a hacer es irnos al lago de Lecco, donde vamos todos los veranos a pasar unos días, porque tenemos una casilla rodante allí", se ilusionó Fernando poco antes de tomar otro turno de trabajo.