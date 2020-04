Maria Sharapova espera que te comuniques con ella; acá tenés el teléfono, animate...

La rusa Maria Sharapova implementó un particular sistema de comunicación, que le permitirá estar conectada con sus seguidores, facilitado un número de teléfono para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos.

En su Instagram, Sharapova, de 32 años que anunció su retiro el pasado 26 de febrero, anima a sus seguidores a hacerlo.

"Intenté buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores, porque la semana pasada la pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de ustedes", dice la rusa.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS