Una gloria del fútbol brasileño donó 10 toneladas de comida para los más necesitados

El brasileño Dunga, campeón del mundo en 1994 y ex entrenador del seleccionado de su país, donó hoy 10 toneladas de comida y 2000 pañales para los más afectados por el coronavirus en el estado de Rio Grande do Sul.



Rio Grande do Sul se ubica al sur de Brasil, lindante con Uruguay, y está por debajo de Santa Catarina.



"Muchas no vemos obligados a afrontar desafíos y hacemos cosas increíbles, que no pensábamos que podíamos hacer. Ahora la vida nos desafía para ser solidarios, humanos, a ser mejores personas", dijo Dunga en Instagram.



"Yo los desafió a todos ustedes, ya recolectamos más de 10 mil kilos y vamos a continuar en esta lucha. No hay tiempo que perder", cerró el ex capitán de Brasil.



Brasil ya tiene 9.000 infectados y 359 muertes, según el último informe oficial.