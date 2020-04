Australia: "Cuando por fin se apagó el fuego, llegó el Coronavirus"

Rocío Gardey, de fondo las Montañas Azules de Sidney, en la región de New South Wales.

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

Rocío Gardey nació en Bahía, pero tiene su corazón en Tandil, ciudad natal de su papá Javier, a la que aprendió a querer como propia y a donde se instaló a estudiar Turismo ni bien terminó el colegio.

"Luego de estar 7 años en Tandil y trabajar 6 meses en un hotel en Bariloche me vine a Australia a trabajar junto con una amiga que ya estaba instalada aquí. Era octubre del 2017 y estuve dos años con lo que se llama Working Holiday Visa. Ya a mediados del segundo año decidí que Australia había cumplido su ciclo y que quería emprender viaje hacia otro país, pero en ese entonces conocí a un italiano, Aldo, nos pusimos de novios y no nos separamos más", contó.

Si bien el país quedó muy castigado con el tema de los incendios, en Melbourne, al sur, solo llegaban las cortinas de humo. Pero con el Coronavirus fue distinto.

"Hubo días de mucho humo acá y era muy triste verlo. Lo peor fue el daño que causó no solo a la naturaleza, sino a millones y millones de animales que no sobrevivieron. Era muy desesperante y mientras algunos se preguntaban si realmente había sido intencional, yo creo que fue un poco también la naturaleza expresándose, mostrándonos que debemos ser un poco más conscientes y cuidar el medio ambiente que tenemos".

Pero cuando finalmente el fuego se apagó, llegó el Coronavirus. Australia no tuvo respiro o casi tiempo para recuperarse.

"Cuando recién empezó todo en China, acá solo se hablaba de esos casos. Después el virus arrasó con Italia y España. Y los países empezaron a tomar medidas al ver lo que estaba pasando, pero en Australia la vida seguía normal, como si nada. Mientras familiares y amigos de Argentina me contaban que iban a empezar la cuarentena, acá el Primer Ministro salía a decir que estaba todo 'bajo control' y que siguiéramos juntándonos con amigos y familia o yendo a ver el fútbol".

Rocío destaca que las medidas en Argentina parecen haber sido tomadas a tiempo y que en Australia las autoridades "solo querían evitar volver al pánico que vivió el país con los incendios".

"Italia y España ya eran un caos, Argentina en cuarentena y acá seguíamos haciendo vida normal. El primer infectado en Australia fue a fines de enero o principios de febrero. Pero acá insistían en que todo estaba “bajo control”. Cuando los casos se empezaron a disparar ahí tomaron algunas medidas, pero ya era imposible impedir que la gente se contagiara, no podíamos seguir pensando que acá no iba a llegar. Pero cuando se contagió un político, ahí cerraron todo. Empezaron con los lugares públicos y solo quedaron los restaurantes para delivery. Disminuyeron el aglomeramiento de gente a 500 personas, pero la gente seguía yendo a la playa. Finalmente las clausuraron y solo se puede salir a comprar comida y cosas de primera necesidad".

Según Rocío, ahí comenzó a verse la gravedad de la situación. Mucha gente comenzó a perder sus trabajos.

"El restaurante donde yo trabajaba cerró de manera definitiva. Y muchos estudiantes se volvieron a sus países. Por mi parte, agradezco estar con mi novio ya que él sigue trabajando y aplicó para una Visa Permanente. El curso de negocios que estoy haciendo yo era presencial y ahora es online. Los colegios cerraron y dan clases por Internet".

Hoy, las calles de Australia lucen casi vacías, no se escuchan ruidos.

"Hay medidas que hay que respetar si vas a comprar y se puede salir a hacer ejercicio 30 minutos. Además, la gente que puede trabajar desde su casas, ya no sale. Las fronteras están cerradas los mil australianos que están en el exterior serán repatriados por el gobierno y la cuarentena, al igual que en Argentina, la cumplirán en la habitación de un hotel para tenerlos controlados, porque los que antes llegaban y se iban a sus casas, no la acataban. Hay mucha información dando vuelta pero lo que sí se puso en claro es que si no se tomaban estas medidas en serio íbamos a terminar como Italia o España, concluyó".