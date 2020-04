Angel Cappa: "La situación en España y en Madrid particularmente es grave"

El bahiense Ángel Cappa, ex director técnico de River Plate y Huracán, entre otros equipos, alertó sobre una situación "complicada y grave" en la ciudad de Madrid debido a la pandemia de coronavirus, que alcanzó hasta hoy en España más de 177 mil casos y 18 mil muertes.



"La situación en España y en Madrid particularmente, es muy complicada. Grave diría. Se tomaron medidas demasiado tarde, como el confinamiento por ejemplo", le reconoció Cappa a Télam desde su residencia en la capital española.



"Faltan mascarillas, no se hicieron test imprescindibles para poder controlar la pandemia. Los hospitales están desbordados, faltan respiradores, se contagian y mueren muchos médicos. No obstante, parece que la situación comienza a estabilizarse. Todo es muy improvisado o al menos lo parece", describió.



Cappa, ex ayudante de César Menotti en el seleccionado argentino que disputó el Mundial España 1982 y luego en el club Barcelona, citó al intelectual estadounidense Noam Chomsky para explicar la emergencia económica en los países europeos más afectados.



"'La previsión no da beneficios' dijo. Y eso es lo que faltó en España y en Italia por lo que leo. ¿Servirá esto para que la gente tome conciencia de la importancia de lo público?, ¿Será posible que una vez que se termine esta pesadilla entender que la energía, el gas, el agua, la sanidad, la educación, los servicios públicos no deben ser un negocio", planteó. (Télam)