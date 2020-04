Opinión: coronavirus, decisiones administrativas y relaciones laborales

Por Gabriela Andrea Stortoni y Daniela B. Valentini

Como es de público y notorio, el Coronavirus (COVID-19) ha impactado en forma extraordinariamente grave en diversos países del globo, naciendo en la República Popular China, y expandiéndose luego a Italia, España, Irán, Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, entre otros, paralizando el normal desarrollo de la vida tal como la percibíamos hasta ahora.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la enfermedad como PANDEMIA, en virtud de sus altos niveles de propagación, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554; y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. Y de este flagelo que ataca la salud publica no esta exenta la Republica Argentina, que registro su primer caso mortal el pasado 7 de marzo, fue creciendo exponencialmente ya en el número de personas infectadas, alcanzando casi 2000 personas infectadas y cerca de 90 muertes en nuestro país , mientras que a nivel mundial supera el millón y medio de infectados y 70 mil muertes.

Las recomendaciones en la materia ordenan evitar la propagación del virus, que se contagia de persona a persona y en forma vertiginosa. Los primeros paliativos fueron la cuarentena obligatoria de quienes llegaban de países en riesgo, la suspensión de las clases de los niveles primarios y secundarios, la suspensión de los eventos deportivos y culturales, la clausura momentánea de plazas y parques, la recomendación de quedarse en casa como arma para combatir al enemigo viral, que hoy ha derivado en el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como medida excepcional adoptada por el Gobierno nacional en este contexto crítico.

1. NORMATIVA SOBRE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

En este esquema, claro esta no es ajena la actividad laboral, motor del desarrollo de un país, pero también foco de eventuales contagios, cuando implica el relacionamiento de las personas.

Para entender el sistema, vamos a partir de la Ley N° 27.541 que dispuso la emergencia PÚBLICA EN MATERIA ECONOMICA, FINANCIERA, FISCAL, ADMINISTRATIVA, PREVISIONAL, TARIFARIA, ENERGETICA, SANITARIA Y SOCIAL, hasta el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente, el Decreto 260/2020, amplió por el plazo de 1 año, desde la fecha de vigencia del Decreto, la emergencia pública en materia sanitaria ya declarada por Ley citada y con fundamento en la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por el coronavirus COVID-19.

El Decreto citado, además establece al MINISTERIO DE SALUD, como Autoridad de Aplicación, con facultades para disponer las recomendaciones y medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario; difundir en medios de comunicación masiva y a través de los espacios publicitarios gratuitos asignados a tal fin en los términos del artículo 76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, las medidas sanitarias que se adopten; realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad; recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas; instar a las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas a abstenerse de viajar hacia la República Argentina, hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico de la autoridad sanitaria del país en el que se encuentren, con la debida certificación que descarte la posibilidad de contagio, entre otras medidas excepcionales fundadas en la grave situación de emergencia.

En dicho decreto se establece además la obligación de la CUARENTENA por el plazo de 14 días para todo aquel que revista la condición de caso sospechoso; entendiéndose por tal, a aquella persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que – recientemente – haya venido de “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19: Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19; quienes hayan tenido “contactos estrechos” con los tipos anteriores; quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas” o quienes lo hayan hecho en los últimos 14 días anteriores a la vigencia de la norma, siendo esta una regla retroactiva.

El aislamiento es obligatorio y quien lo viole, puede estar inscripto en los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. La norma además suspendió los vuelos - a o de las zonas infectadas - por 30 días.

En lo que aquí interesa, se establece que El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL regulará las condiciones de trabajo y licencias que deberán cumplir quienes se encuentren comprendidos en las previsiones del artículo 7° del presente decreto, durante el plazo que establezca la autoridad sanitaria. También podrán preverse regímenes especiales de licencias de acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

Así en primer lugar, la Resolución MTEYSS N° 178/2020 estableció una licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que, habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares en todo de acuerdo con los dispuesto con las Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, sin que dicha licencia afecte los haberes.

Complementariamente, se dicta la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 207, que amplia los sujetos alcanzados por la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, ahora no solo para preservación del prójimo, sino para el propio cuidado de su salud, en tanto se considere que están dentro del grupo de riesgo de ser infectados por la pandemia del coronavirus.

Esta Resolución, que se encuentra vigente y ha sido prorrogada por las Resoluciones 233 y 296 del mismo Ministerio, estableció la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo, sin afectar los haberes o remuneraciones de:

a) Mayores de sesenta (60) años, excepto que sea considerado “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento” de la actividad incluida.

b) Trabajadoras embarazadas

c) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

La norma además incluye en el denominado “grupo de riesgo” a las personas que sufran:

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardiacas: Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Cabe destacar que la norma establece que no podrá́ declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c), siendo una norma especial vigente a la fecha.

La Resolución también prevé la aplicación de la dispensa a padres, tutores o encargados de menores, durante el periodo de suspensión de clases.

Posteriormente el 20 de marzo de 2020, se dicta el Decreto 297/2020 el cual ¨A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica (conforme Articulo 1).

Este periodo se ha extendido hasta el 26 de abril del 2020, en virtud de las prorrogas de los Decretos 325/2020 y 355/2020.

El artículo 2 establece que ¨Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren …Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.¨

Ahora bien, existen actividades que son consideran esenciales, a los fines de paliar la emergencia sanitaria y la continuidad mínima de las condiciones de vida durante la situación de extrema gravedad sanitaria y ello es rescatado en el Art. 6, que exceptúa del ASPO a los trabajadores afectados a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, aclarando que sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios.

Las actividades consideradas ¨esenciales¨ establecidas por el Decreto 297/2020 y las Decisiones Administrativas 429, 467, 468 y 490, a la fecha, son:

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.

2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

10. Personal afectado a obra pública.

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios. Se entienden por industria de alimentación las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

20. Servicios de lavandería.

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24. S.E. Casa de la Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

26. Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias podrán solicitar autorización a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, para no discontinuar su producción, reduciendo al mínimo su actividad y dotación de personal.

27. Producción y distribución de biocombustibles.

28. Operación de centrales nucleares.

29. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar las prestaciones a las personas que se hallaren alojadas en los mismos a la fecha del dictado del Decreto N° 297/20.

30. Dotación de personal mínima necesaria para la operación de la Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín S.A.

31. Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso de resultar necesario.

32. Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos, con dotaciones mínimas.

33. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.

34. Curtiembres, con dotación mínima, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.

35. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, podrán vender sus productos a través de servicios de reparto domiciliario, con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. En ningún caso podrán brindar servicios con atención al público en forma personal.

36. Actividad notarial para certificaciones de tramites gratuitos en la emergencia ante la Anses, tales como cobro de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Ingreso familiar de emergencia o beneficios similares que se otorguen en el futuro.

37. Obra privada para la infraestructura energética.

38. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.

39. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.

40. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

41. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.

42. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente.

43. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Los trabajadores que se desarrollen en actividades no exceptuadas quedan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo, pudiendo realizar las tareas desde el lugar de aislamiento acordándose las condiciones con su empleador. (Resolución MTESS 279/2020).

La norma además aclara, como lo habíamos dicho anteriormente que la dispensa no constituye un día descanso, vacacional o festivo, sino una decisión de salud pública en la emergencia y no puede ser asimilado a ningún efecto como asueto.

Como medida complementaria, se prohíbe la totalidad de despidos o suspensiones de trabajadores, sin causa, por el plazo de 60 días, contados a partir de la vigencia del Decreto 329/2020. Se establece además que, las que así se tomen, serán sin ningún efecto. Ello con fundamento en “Las normas de la OIT y el Covid 19 (Coronavirus)” y la Recomendación 166 de la OIT, promoviendo la protección de las fuentes laborales, máxime en situaciones de fuerza mayor - como la de la pandemia que estamos atravesando - donde no recaigan los efectos en la parte mas débil de la relación contractual. En igual sentido, es causa del acto administrativo la preferente tutela impuesta por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en “Aquino”, Fallos 327:3753, por imperio de lo ordenado por la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

En este marco, si bien excede al objeto de esta nota analizar las cuestiones relativas a las restricciones de los derechos en la emergencia - y a la cuestión de la emergencia que en si misma es un compendio de las últimos 30 años de legislación administrativa usual en nuestro país – cabe destacar que las medidas adoptadas por el DNU 297/20 han sido validadas por el poder judicial, considerándose una medida excepcional, proporcional a los fines de evitar la propagación de la pandemia en forma exponencial, además de haberse dado cuenta ya al Congreso conforme lo dispone la normativa aplicable, in re “KINGSTON, Patricio Habeas corpus” – CNCRIM Y CORREC – Sala integrada de habeas corpus.

2. LA PROTECCION DEL TRABAJADOR: SALUD Y CONTINUIDAD LABORAL COMO FIN DE INTERES PUBLICO

La pandemia nos ha puesto frente a una realidad impensada, y ante la cual el Estado ha adoptado las soluciones que, fundadas en las recomendaciones internacionales, se estima permitirán preservar mas vidas y evitar un crecimiento exponencial del virus. Aun estamos en este camino incierto, pero aun así podemos adelantar algunas cuestiones que impactan desde la disciplina administrativista en otras ramas del derecho.

Los administrativistas siempre sostenemos, siguiendo la doctrina mayoritaria de los maestros , que nuestra disciplina tiene por objeto la búsqueda del delicado equilibrio entre prerrogativas y garantías para la consecución del interés púbico o el bien común. En otra vertiente, el Prof. Balbín sostiene que ¨…el paradigma no es el equilibrio entre poderes y derechos como se planteó tiempo atrás. En efecto, el paradigma ya no es el conflicto entre poder vs derechos sino derechos vs derechos y, en ese marco, claro, el campo propio del Derecho Administrativo, es decir, el estudio de la intermediación estatal”. La cuestión es probable que sea, como decía el Prof. Salomoni, la necesaria reconstrucción de la relación jurídica emergente de ordenamiento administrativo producto del régimen decimonónico en su origen , siguiendo al Maestro Cassese que sostiene la necesaria reconstrucción del sistema de derecho de los particulares, de la sociedad y del de las potestades estatales

Pues bien, se trata mas allá de lo expuesto, de la interpretación del derecho y la solución justa para el caso concreto. Ni mas que ni menos que el derecho en si, como disciplina ordenadora de la sociedad, como conducta en interferencia intersubjetiva . Y en el caso que nos ocupa, no hay duda. Se trata de preservar la vida, por sobre todas las cosas y frente a ella, los demás derechos ceden, para proteger el bien superior que implica en definitiva la continuidad de la especie.

Ahora bien, en materia de relaciones laborales la solución ha sido implementada sosteniendo los derechos de los trabajadores. Las primeras medidas que impactaron en el ámbito laboral se orientaron a la protección de la salud de aquellas personas que se encuentran en alguna situación de mayor exposición o debilidad frente a la enfermedad, habilitando su dispensa al trabajo. En efecto, con la finalidad de prevención, se dispensó de la asistencia a las oficinas, fabricas, establecimientos o casas particulares, a los empleados mayores de sesenta años, siempre y cuando no estuvieren afectados a una actividad considerada esencial. Asimismo, y ya en cualquier rango etario, se dispensa a los trabajadores que tengan una condición o enfermedad preexistente, calificándolos dentro del denominado ¨grupo de riesgo¨; o bien se trate de mujeres embarazadas o personas con niños a cargo.

En este caso, la continuidad laboral se garantiza y el empleador no podría suspender o despedir, sin justa causa y mientras dure la cuarentena, a sus empleados.

Es cierto que este derecho al mantenimiento a la fuente de trabajo tiene como correlato el derecho del empleador a ejercer libremente la actividad económica de que se trate, sujeto a la reglamentación aplicable en tanto configura la fuente lucrativa que permite el pago de la remuneración pactada. En el caso de las actividades que se suspenden, su continuidad puede resentirse si es de muy largo plazo y se trata de pequeñas y medianas empresas.

No es tema de este articulo, debemos resaltarlo nuevamente y amerita se trate en profundidad, pero es claro que es al Estado a quien corresponde arbitrar el equilibrio entre los diferentes actores del proceso ya sea mediante un acuerdo, contrato social o concertación ; o bien, asistiendo al empleador en situación critica. Es que estamos ante la configuración de un supuesto que se asimila a caso fortuito o fuerza mayor, que puede habilitar a la aplicación de soluciones denominadas de ¨sacrificio compartido¨ y en el régimen laboral, no es ocioso recordar que el empleador puede invocar el supuesto y solicitar aplicar, prima facie, la suspensión del trabajador (art. 218 LCT) o en caso de imposibilidad de continuar el vinculo, la extinción de la relación laboral, con indemnización reducida por el evento extraordinario (art. 247 LCT).

Ahora bien, estos supuestos, a algo mas de tres de semana de la aplicación de la cuarentena, no parecen ser aplicable a la totalidad de empresas que han tenido ingentes réditos en años anteriores. La solidaridad en la emergencia se impone. Eso, por un lado. Y por el otro, debemos destacar que a la decisión del Estado que ha sido la de proteger la salud de los trabajadores, se ha sumado la aplicación de medidas para darle continuidad a las empresas mas expuestas a la crisis económica, mediante una batería de ayudas estatales .

3. LA CUESTION DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES

La Resolución del MTESS 207/2020, en sus considerandos, deja en claro la conveniencia de “…dictar las medidas necesarias para bajar la afluencia de personas en el transporte público y en los lugares de trabajo, sin que ello afecte la producción y el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios, manteniendo al efecto vigente el deber para aquel personal calificado de “esencial” …” a los fines de paliar la emergencia sanitaria.

Serán entonces ¨esenciales¨ las actividades desarrolladas por los efectores del sistema de salud de primer nivel de atención, tales como médicos, farmacéuticos, personal paramédicos, higiene y salubridad en hospitales, etc. pudiéndose incluso “…adoptar medidas para suspender las licencias del personal de salud afectado a la emergencia” (art. 5, Decreto N° 260/2020).

En igual sentido, los funcionarios públicos en puestos gubernamentales, los trabajadores de los medios de comunicación, los empleados de la construcción, quienes trabajen en la provisión de alimentos, así como también los servicios públicos de transporte, quienes trabajen en mantenimiento de servicios públicos de gas, electricidad, provisión de agua potable, etc.

En particular en materia de transporte ferroviario y automotor, la regulación prevista en la Resolución MTR 89/2020 y cctes. establece servicios con frecuencias de domingos y horas valle, a los fines de ralentizar la utilización del servicio y, por ende, la reducción de la demanda, medida que junto con el ASPO configuran la regla para el interregno.

Por eso, la calificación de ¨esencial¨ de la actividad obliga al trabajador a realizar la prestación del servicio en el lugar del trabajo, no siendo aplicable la dispensa, salvo que el trabajador estuviere a su vez incluido en los inciso b y c del articulo 6 de la Resolución MTESS 207/2020.

Debemos detenernos en el concepto de actividad ¨esencial¨, en tanto entendemos confluyen dos instituciones, por un lado, la declaración de actividad esencial propia del Derecho Laboral, y la categoría de Servicios Públicos Esenciales, donde las notas del servicio público conforman un instituto basal del Derecho Administrativo.

Desde el derecho laboral, resulta la aplicación de la Ley 25.877 con la calificación establecida en su regulación y el procedimiento de inclusión, con fundamento en las recomendaciones OIT. En este sentido, será esencial aquella actividad laboral cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, cuya prestación esta en cabeza de los particulares y el Estado no esta obligado a garantizarlas, salvo emergencia.

Por otro lado, deberá estarse al concepto de servicio publico esencial, que corresponde a las actividades orientadas a la satisfacción de necesidades generales de la sociedad, que se ha declarado legalmente que es obligación del Estado garantizar, ya sea a través de la prestación directa o por privados y sujeto a una intensa regulación estatal. En este sentido la disciplina deberá abrevar de la doctrina administrativista para tener una mejor comprensión del sistema .

En adición, corresponde expresar que es preciso que en cada actividad se instrumenten adecuadas medidas en materia de seguridad y salud de los trabajadores, mediante protocolos de actuación de emergencia para su protección, que incluyan el seguimiento de las recomendaciones de las organizaciones internacionales de la salud y de la autoridad sanitaria nacional, como, asimismo, la implementación de buenas prácticas higiénico-sanitarias y de protección personal en el ámbito de trabajo, según sean además las reglas aplicables a cada disciplina en particular.

4. TELETRABAJO Y TRABAJO A DISTANCIA: ¿SOLUCIÓN PARA LA EMERGENCIA O REGIMEN LABORAL DEL FUTURO?

Como expresamos en una nota anterior, ya citada, la dispensa a concurrir a trabajar en ningún modo implica la adopción de un régimen vacacional ni puede asimilarse a ella, en tanto los trabajadores dispensados deberán establecer con el empleador la continuidad de las actividades a distancia o en el hogar. Esto se denomina Teletrabajo o Trabajo a Distancia.

En el caso, el empleador deberá establecer las obligaciones de trabajo remoto que el empleado deberá cumplir, en forma razonable. En todos los casos, ni el espíritu ni la letra de las normas analizadas, permiten autorizar el otorgamiento de licencias vacacionales, sino solamente aislamiento del empleado del ambiente del trabajo para evitar la circulación del virus y evitar el contagio. En efecto, entendemos que otorgar vacaciones implicaría una desviación del fin buscado, que es que se mantenga el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones de todos los empleados, que - en vez de ser presencial – mantiene la atención a distancia.

Esta alternativa de teletrabajo ya venia siendo auspiciada desde las empresas, como variable de mayor eficiencia laboral, y por que no, de reducción de costos.

Al respecto, podríamos indicar que la tecnología también es una de las variables que promueven el teletrabajo o trabajo a distancia. Se nutre de ella, y también se fortalece.

En este caso, la aplicación surge por la pandemia, pero estimamos que el TT o TD han venido para quedarse, en tanto y cuanto se internalice su utilidad, se garantice la vigencia efectiva de los derechos de los trabajadores y el empleador confíe que se alcanzaran de igual modo los resultados.

Todos asistimos hace días a un hecho paradigmático en tal sentido, que fue la reunión de los presidentes del G20, mediante videoconferencia; o bien la ceremonia religiosa del vía crucis o del domingo de pascuas, con millones de feligreses siguiendo la homilía papal por vía streaming.

En la Unión Europea, desde el año 2002 se viene tratando la cuestión, en el Acuerdo Marco Europeo para el Teletrabajo. Se define en el documento al teletrabajo como ¨… una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. ¨

Los caracteres del TT o TD son: la elección voluntaria, la preservación de las condiciones del empleo e igualdad con los demás trabajadores, la protección de los datos, el respeto a la vida privada del trabajador, la organización del trabajo, las garantías de seguridad y salud en el trabajo, asignación de fondos para equipos y mantenimiento, seguimiento de las tareas, entre los mas importantes. Además de cara a las obligaciones del trabajador, la regulación de los protocolos de control de la actividad objetivos y criterios de ponderación del desempeño de los trabajadores, fuera de las áreas de trabajo. En materia de integridad, ya en el sector privado, como en el sector publico, es preciso aplicar los mismos protocolos en materia de transparencia, ética y conflictos de interés, que son exigibles a los empleados que desarrollen sus actividades en el establecimiento, con las aditamentos que en su caso la ética o la técnica imponga para el caso concreto.

Ahora bien, existen diferentes proyectos de ley sobre el tema, y el mas reciente es el presentado por la Senadora García Larraburu . El proyecto pretende abarcar además el trabajo a distancia, como un concepto mas amplio que el teletrabajo entendido como una forma de organización y/o de realización del trabajo, con el uso de las tecnologías de la información en la que el trabajo se realiza fuera en las instalaciones de la empresa de manera regular. Dice el mensaje de elevación que ¨… el trabajo a distancia incluye al teletrabajo, pero también abarca otras actividades, oficios y profesiones donde el trabajador realiza un proceso productivo o de servicios con otras herramientas, insumos y tecnologías que pueden nos ser perteneciente al campo de las TICs.¨

Dice además el proyecto que ¨… es importante reconocer que vivimos un momento especial en el mundo y la región de América Latina y el Caribe por los efectos de la pandemia que ha generado el coronavirus y la necesidad imperiosa de implementar mecanismos que faciliten el trabajo a distancia y poder enfrentar los efectos y los retos que presenta el aislamiento obligatorio de manera satisfactoria. Son varios los países que han o están impulsando esta modalidad de trabajo y presentando proyectos legislativos para su regulación entre los que podemos mencionar Colombia, Chile y Costa Rica…¨

El proyecto destaca además que la figura del teletrabajo o trabajo a distancia es inclusiva y permite incorporar al sistema laboral a ¨…madres que cuidan a sus hijos y atienden las tareas del hogar y, en general, personas que no disponen de horarios habituales para la atención al público, encuentran en el trabajo a distancia un canal inteligente e idóneo para desplegar todo su potencial. Pero sin dudas son las personas excluidas del sistema por diversas circunstancias las más beneficiadas de esta “revolución inclusiva” que produce el trabajo a distancia: personas con discapacidad, población en situación de aislamiento geográfico o desplazamiento social, mayores de 45 años, jóvenes sin experiencia, mujeres con niños o mayores a cargo, acompañantes y cuidadores, y a toda la población vulnerable en general...¨

Hoy las leyes laborales no contemplan esta alternativa y las problemáticas en relación con la vigencia de los derechos de los trabajadores, por un lado y las exigencias del empleador por el otro obligan a su regulación para evitar que la herramienta se convierta en un sistema propenso a la explotación, sojuzgamiento y empobrecimiento de las condiciones de trabajo, bajo la patina de la modernidad y la inclusión.

Por otro lado, el proyecto de Ley destaca que ¨…Informes de la Organización Internacional del trabajo (OIT) señalan los efectos positivos que fueron relevados como ser la reducción en los tiempos de traslado, la mayor autonomía en cuanto al tiempo de trabajo, un mejor equilibrio personal-familiar-laboral junto al aumento de la productividad. En particular el convenio 177 de esta Organización sobre trabajo a distancia. Las empresas por su parte se benefician al elevar la motivación de sus colaboradores, bajar la tasa de rotación de personal y una gestión más eficiente del espacio en sus instalaciones.

La figura tiene mas adeptos que detractores, es cierto, pero no debemos dejarnos engañar por las ventajas de la postmodernidad en un mundo en plena crisis.

Por eso consideramos necesario la regulación de la figura destacando que los principios fundantes establecidos en la carta europea comentada y que el proyecto de Ley levanta tales como derecho a mantener las condiciones laborales, asistencia tecnológica en el lugar de desarrollo de la tarea o mediante la asignación de unidades remotas con conexión, igual remuneración por igual tarea, mantenimiento de los mismos beneficios que el que obtenga en trabajo en oficina, protección a la vida personal, determinación de una jornada de trabajo razonable, control de las actividades adecuados y reglados, protocolos de protección de la salud e higiene del trabajador, entre otros deben ser parte esencial de la nueva regulación.

5. CONCLUSIÓN

El impacto de la pandemia presenta ribetes extraordinarios, y así también extraordinarias son las medidas que se han adoptado, siendo proporcionales a los fines.

La protección de la salud y la vida de los argentinos, como causa y fin de las decisiones adoptadas configura un valor en si mismo que legitima las medidas.

La vigencia efectiva del derecho del trabajador, tutelando primero su salud y luego su remuneración para sostener su condición de vida, es otra conclusión que resulta del esquema analizado.

La adopción de restricciones a los derechos de los empleadores a desarrollar temporariamente sus actividades productivas, evitar despidos o suspensiones que afectarían aun mas la sociedad en su conjunto, balanceadas con reales apoyos financieros por parte del Estado es una medida que permite un equilibrio. Al menos en el corto plazo.

En este escenario, como proemio de un principio a desarrollar, creemos que la regulación administrativa comentada irrumpe en el terreno de las relaciones laborales de derecho privado, como principio precautorio esencial. En efecto, como esta ocurriendo en Europa, la incertidumbre mundial frente a esta nueva enfermedad ha hecho visible la aplicación del principio jurídico de precaución del Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, trascendiendo su finalidad usual, introduciendo medidas orientadas a la protección de la salud pública. En igual sentido, el Artículo 1710 del CCyCN, establece el principio precautorio, y ordena que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado; adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; y no agravar el daño, si ya se produjo.

En momentos como los actuales, la protección de la salud y la vida configuran no solo un fin a alcanzar, sino una obligación a cumplir. Y no solo por los poderes públicos, sino por todos los ciudadanos, especialmente aquellos que tienen un rol de poder en la sociedad.

Las regulaciones administrativas, en la materia analizada se ordenan – aun en la actual cuarentena – a mantener el nivel laboral por nuevas técnicas de prestación, salvo que sean actividades esenciales que sí mantienen la atención in situ.

En tal sentido, la adopción de la figura del TT y el TD, de modo de preservar al empleado con dispensa, evitara el contacto con otros empleados que estén enfermos o puedan transportar el virus y afectar su salud y la de las demás personas, es una alternativa que permite caminar la cuarentena y su incierta salida.

El TT o TD obliga, no obstante, a una regulación legal urgente. Los derechos y deberes de las Leyes de Contrato de Trabajo en el sector privado o de Empleo Publico, en la función estatal, deben ser readecuadas, por que el día después de la salida de la pandemia no será tan diferente a los que estamos viviendo. Y aun cuando la recuperación sea milagrosa desde el aspecto sanitario, las consecuencias económicas serán significativas. El TT o TD se va a imponer como alternativa, pero debe ser una herramienta para mejorar la situación de todos los actores, esto es empleados, empleadores, sindicato, estado y sociedad civil.

Un nuevo horizonte se avecina. Esperamos sea mas solidario. La respuesta de un Estado presente ya se ha sido verificado, aun cuando quedan cosas por hacer y el concierto internacional será también esencial. También la sociedad argentina ha adoptado - en su casi totalidad - una actitud responsable. Queda pendiente si, junto con los demás actores del proceso, convertir esta tragedia en la oportunidad de una reconversión fraterna y humanitaria.