“No me importa contagiarme de coronavirus, quiero volver a mi país”, pide un futbolista argentino

Sergio Vittor vive horas difíciles. El futbolista se encuentra en cuarentena en Arabia Saudita, país al que se fue a jugar en enero de este año, y no puede regresar a la Argentina. En ese marco, el ex Banfield y Racing pidió ayuda para volver y dio detalles de los momentos de angustia que está atravesando a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Esto es muy difícil de llevar. Ayer me acosté y dormí tres horas. La cabeza me explota. Tengo pensamientos por todos lados”, dijo el futbolista en el sitio Infobae.

El “Chino” había llegado al país asiático para jugar en el Damac FC y estuvo en actividad hasta los primeros días de marzo, momento en el que se decretó la cuarentena. Luego, entrenó algunos días por su cuenta, hasta que llegó el toque de queda y debió quedarse totalmente recluido en su hogar, en soledad.

El defensor permenece en contacto con otros dos argentinos que juegan en Arabia Saudita (Leonardo Gil y Cristian Guanca). Con ellos están intentando encontrar alguna forma de regresar a la Argentina.

“Estamos esperando respuestas de la embajada, del consulado. Y si hay repatriación desde Europa, haremos todo para llegar hasta allá. Sólo pedimos una oportunidad”, sostuvo, confiado de que los funcionarios puedan hacer los trámites necesarios para que se concrete su regreso al país.

En ese sentido, Vittor recalcó: “No nos interesa la parte económica. Si tenemos que pagar la plata que sea, lo haremos. Si hay que contratar un vuelo privado, lo pagaremos. Simplemente queremos una oportunidad para volver con nuestros seres queridos”.

Consciente de los riesgos que implica viajar en estos momentos tan delicados, el futbolista hizo un desesperado pedido de auxilio: “Si me contagio en el camino, no me interesa. Muchos dirán que uno está acá ganando plata. Pero acá te das cuenta que la plata no interesa".

Vittor pasa sus días mirando series, haciendo llamadas a su familia y a su novia en la Argentina. Está atento a cada posibilidad que pueda regresar al país. Su preocupación hoy no pasa por lo material, sino por estar cerca de sus afectos: “Si me dicen que entregue todo el contrato para volver, lo hago sin problema”.