Rakitic, enojadísimo porque querían cederlo como parte de pago por Lautaro Martínez

El croata Iván Rakitic le aclaró hoy a la dirigencia de Barcelona que no es una bolsa de papas, molesto por ser considerado como moneda de cambio en una eventual transferencia para sumar a Lautaro Martínez.

El futbolista subcampeón en la última Copa del Mundo Rusia 2018 se reservó el derecho a decidir su "futuro" futbolístico cuando regrese la actividad suspendida por la pandemia de coronavirus.

"Entiendo la situación pero yo no soy una bolsa de papas con el que se puede hacer cualquier cosa... Quiero estar en un lugar donde se me quiera y se me respete", manifestó Rakitic.

El volante croata está en la lista de prescindibles y figura como uno de los futbolista que Barcelona le ofreció a Inter como parte de pago del bahiense, aunque de todos modos su nombre no seduce al entrenador Antonio Conte.

"Si sigo acá, encantado; si no, será donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le dé la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante", agregó el jugador, de 32 años.

Rakitic tiene contrato hasta 2021 pero acepta que "hace dos años" se lo relaciona con una probable salida del club por su nivel irregular.

"Como dije siempre, poder jugar en Barcelona es el lugar perfecto. Yo lo que quiero es disfrutar y ayudar al equipo. Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando", reconoció.

"Ahora lo más importante es estar a tope y acabar la temporada de la mejor manera posible. Después ya se analizará todo, pero mi idea es acabar ese contrato", concluyó.