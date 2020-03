Genesis anunció un tour de regreso por el Reino Unido para noviembre y diciembre

La legendaria banda británica Genesis, en su versión como trío, anunció un tour de regreso por varias ciudades del Reino Unido, previsto para los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre.

Así lo comunicó la banda integrada por Phil Collins, el tecladista Tony Banks y el guitarrista Mike Rutherford, a través de un breve video publicado en las redes sociales oficiales del grupo.

En el breve clip, se escucha de fondo un pasaje del tema "Invisible touch", uno de los grandes hits de la etapa pop del grupo, mientras se ve una gráfica que dice "The last domino?", el nombre del tour, y el dibujo de unas fichas de ese juego.

Acto seguido, se publican las fechas confirmadas que son: el 23 de noviembre, en Liverpool; el 26, en Newcastle; el 29 y el 30 en el O2 Arena, de Londres; el 2 de diciembre, en Leeds; el 5, en Birmingham; el 8, en Manchester; y el 11, en Glasgow.

La última presentación de Genesis había ocurrido en 2007, cuando celebró su 40° aniversario.

Aunque no trascendió mayor información, se descarta la posibilidad de que los históricos Peter Gabriel y Steve Hackett, quienes dejaron la banda en la década del '70, sean parte.

Por otra parte, se estima que el lugar en la batería será ocupado por Nicholas, el hijo de Phil Collins, quien no sólo tiene la imposibilidad de ejecutar ese instrumentos, sino que además debe permanecer sentado durante el show y caminar ayudado con un bastón, por un problema en la espalda, tal como se pudo ver en marzo de 2018 en su presentación como solista en Argentino.

En esa ocasión, Nicholas estuvo sentado en la batería a especial pedido de su padre, quien siempre puso como condición su vuelta a escena si era él quien lo suplantaba.

La génesis de Genesis

Genesis se formó a finales de los '60 y, en su formato de quinteto, se estableció como una de las más importantes bandas de rock progresivo, además de sobresalir por sus teatrales shows, en donde su entonces cantante Peter Gabriel encarnaba distintos personajes y utilizaba excéntricos disfraces.

Tras una seguidilla de memorables discos como "Nursery Crime", "Foxtrot", "Selling England by the pound" y "The lamb lies down on Broadway", Gabriel dejó el grupo para encarar una carrera solista.

Su lugar fue ocupado por el hasta entonces baterista Phil Collins, y aunque se dejó de lado el aspecto teatral en los shows, más allá del carisma del nuevo frontman, la banda mantuvo su estilo musical.

Sin embargo, tras la grabación de "With & Wuthering", en 1976, se alejó el guitarrista Steve Hackett, momento en el que el grupo comienza a experimentar un lento pasaje hacia un estilo pop.

En ese formato, Genesis se convirtió en una banda masiva, que llenaba estadios y batía récords de ventas.

"And then there were three", "Duke", "Genesis" e "Invisible touch" son algunos de los discos más importantes de esa etapa, con canciones clásicas como "Follow you, follow me", "Turn it over again", "Home by the sea", "Mama" y "That's all", entre otros.

Al ser consultado por Télam, durante su visita al país en marzo de 2018, acerca de la posibilidad de volver a reunirse con sus antiguos compañeros, el guitarrista Steve Hackett manifestó: "Es un honor haber estado en el grupo, pero es algo que se dio en un determinado contexto. Si querés volver a unir a un grupo de gente con la que estuviste a los 19 ó 20 años, no siempre puede funcionar". (Télam)