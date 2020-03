Mañana anunciarían la cancelación del Abierto de tenis de Wimbledon

El Abierto de tenis de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, podría quedar definitivamente cancelado mañana a raíz de la pandemia de coronavirus, que en Gran Bretaña ya produjo cerca de 1.800 muertes y 25 mil personas contagiadas, entre ellos la reina Isabel y el premier Boris Johnson.



El certamen debía ponerse en marcha el 29 de junio en el césped del All England Club de Londres y se espera que mañana los organizadores anuncien la postergación o directamente la cancelación, algo que no sucede desde 1945, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.



En las últimas semanas, informó la agencia italiana ANSA, se realizaron distintas reuniones para tomar una decisión, y según confiaron algunas fuentes a medios británicos los organizadores, luego de especular con la posibilidad de jugarlo a puertas cerradas, acordaron que la mejor decisión será suspenderlo.



"Postergarlo, además de un enorme riesgo sanitario, significaría una gran dificultad organizativa", admitieron las fuentes.



A diferencia de los otros tres Grand Slam (Australia y el US Open, sobre superficie dura, y Roland Garros en polvo de ladrillo), Wimbledon se juega sobre una superficie orgánica y el césped requiere de una minuciosa preparación que demanda en promedio hasta unos seis meses, además de lo que significa mantenerlo. (Télam)