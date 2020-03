“Con el aislamiento hay más casos de violencia familiar”

Natalia Miguel / nmiguel@lanueva.com

La Asociación Civil “Manos Entrelazadas” inició un protocolo de ayuda a las personas que se encuentran en situación de riesgo frente a hechos de violencia familiar.

En este nuevo esquema trazado por el decreto nacional de aislamiento obligatorio, la ONG recibió en un día, 12 denuncias o pedidos de apoyo, incluso durante la madrugada, sobre todo en lo que se refiere a la orientación legal. Y el número de comunicaciones se mantuvo a diario. Por caso, en la jornada de menor movimiento se detectaron seis llamadas.

De esa manera, la organización no gubernamental, que tiene como máxima referente a su fundadora, Encarnación Quiroga, continúa cumpliendo con su noble tarea, siempre en vinculación directa con otros organismos locales como la Comisaría de la Mujer, Desarrollo Social y el Juzgado de Paz, entre otros.

"Seguimos asistiendo a las personas que sufren violencia familiar y de género, sobre todo con esta situación que vivimos a nivel global. Los temas de violencia se agravan con el encierro. Hay más casos que en tiempos normales. Pero la gente sabe que existe un lugar donde puede recurrir y encontrar ayuda”, dijo Encarnación Quiroga.

"Este protocolo está compuesto por los profesionales que nos acompañan y que ofrecen su ayuda una vez que se reciben las inquietudes en el teléfono corporativo 2932-634586”, expresó, haciendo alusión a la nueva modalidad de trabajo.

"Cuando detecto que las personas que llaman necesitan una orientación legal o psicológica, transfiero los datos al grupo de profesionales y cada uno de ellos evalúa la asistencia más conveniente. En algunos casos, si es posible y conveniente, se hacen video llamadas y el resultado del trabajo es realmente muy positivo”.

"Realmente no estoy contenta por recibir los llamados; ojalá estas cosas no ocurrieran. Pero ante la realidad, sí me siento satisfecha por la tarea que se realiza a diario. Nuestra ONG está trabajando como siempre lo hizo, en silencio. Y este nuevo dispositivo más la confianza que la gente deposita en nosotros, nos hace sentir orgullosos y nos anima a seguir la tarea en red, junto con la Comisaría de la Mujer y el área de Desarrollo”, expresó.

"Los vecinos de nuestra ciudad conocen la actividad que se lleva adelante dentro de 'Manos Entrelazadas' y el compromiso y la seriedad que se mantiene ante cada caso que llega a nuestro grupo de trabajo. Por eso entiendo que recurren a nosotros al menos por teléfono, incluso sin vernos o conocernos personalmente. Es un grado de confianza muy grande e importante, que a nosotros nos fortalece mucho como equipo y nos hace ampliar nuestros desafíos".

Contacto y seguimiento de los casos

Para estos tiempos difíciles, donde se presenta el decreto de aislamiento para el cuidado de la población, Quiroga sostuvo que lo importante ante los hechos de violencia o situaciones intrafamiliares que ya se conocen, “es mantener el mayor contacto posible con las víctimas”.

"No se termina en un llamado la vinculación entre las personas que necesitan ayuda y nuestra organización. Al contrario, lo que pretendemos es continuar con el acompañamiento, mediante comunicaciones telefónicas para preguntarles a ellas o ellos, porque la violencia la sufren tanto mujeres como hombres, adolescentes o niños, qué horario tienen disponible para establecer nuevas llamadas, cómo está su situación, cómo se sienten y qué necesidades tienen, como algún alimento, tema que trasladamos a Desarrollo".

"También hay medidas de prohibición de acercamiento que se están por terminar y las víctimas sienten temor, pero las orientamos en las ampliaciones que se adoptaron en tal caso. Así estamos presentes y, reitero, los seguimos acompañando y les llevamos tranquilidad y respuesta a sus consultas”, dijo.

Desde el municipio

Además del número celular de Manos Entrelazadas, la comuna también brinda otros contactos para comunicarse en casos de violencia de género:

* Comisaría de la Mujer: 423933.

* Línea nacional: 144.

* Consultas y asesoramiento en Área Municipal de Políticas de Género, guardia de lunes a viernes, de 7 a 13: 2932-639966.