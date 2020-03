Un equipo de rugby usaba maniquíes en los partidos a puertas cerradas

La pandemia de coronavirus está sacando a relucir en algunos deportistas originalidad en un montón de aspectos, en el intento de continuar con la mayor naturalidad las diferentes actividades.

En el rugby, como en la mayoría de los deportes en el mundo, la primera medida fue jugar a puertas cerradas.

Y en ese momento, antes de que se decretara suspender la actividad, los Gold Coast Titans de la NRL (National Rugby League) de Australia, idearon una curiosa forma de cubrir la ausencia de sus hinchas.

Compraron una serie de maniquíes articulados y los instalaron en su estadio para intentar reemplazar la falta de público.

We know you can’t be there today but we’ll have a couple of fans there to keep the refs honest. #getemonside #NRL @NRL #NRLTitansEels pic.twitter.com/GzqlAF8HUn