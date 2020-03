Neymar volvería a Barcelona y complicaría la llegada de Lautaro Martínez

El brasileño Neymar está decidido a regresar a Barcelona tras su paso por el París Saint Germain francés, en un onerosa operación que complicaría la llegada de Lautaro Martínez, del Inter italiano a la entidad catalana por su alto costo.

Neymar, hoy en Brasil realizando la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus, desea volver al Barcelona, en donde jugó entre 2013 y 2017, y el club en donde brilla Lionel Messi también quiere su vuelta.

Según AS, la posible negociación Barcelona-PSG por Neymar originaría un pase de entre 180 y 200 millones de euros y esa suma complicaría al equipo catalán para concretar el gran objetivo para el próximo verano europeo, la contratación del bahiense Lautaro Martínez.

Neymar, que en esta temporada apuesta todo a la hoy postergada Liga de Campeones, en la temporada pasada forzó la máquina para regresar a la Ciudad Condal pero finalmente, y pese a lo intentado por Barcelona, el pase no se concretó.

No obstante, no todo esta perdido, añadió la prensa europea, para que Martínez pueda jugar al lado de Messi en caso de que Barcelona pueda deshacerse de dos valores que no convencieron como los franceses Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann.

A Dembele se la acabó el crédito por sus constantes lesiones que no le han permitido explotar desde su llegada en el 2017, mientras que Griezmann, con 14 goles en la liga, no justificó los 130 millones de euros abonados al Atlético de Madrid por su compra. (Télam y La Nueva.).