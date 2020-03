Tras el discurso de Alberto, Grabois dice que aún hay "más intención que políticas públicas"

El dirigente social Juan Grabois dijo hoy que del discurso que brindó ayer el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, le "gustaron algunas cosas y otras no", y aunque admitió que "hay esperanzas" por "el cambio de orientación del gobierno", advirtió todavía "hay más intención que políticas públicas y acción concreta".

Grabois dijo respecto del discurso: "Algunas cosas me gustaron, otras no. La sensación que tenemos es de un desafío muy grande en Argentina, pero creo que no hay conciencia de la crisis económica y social en la que estamos, porque tenemos cifras similares a las de 2001 en pobreza o en empleo".

El líder de la CTEP aseveró que si bien "hay una situación catastrófica que no se revierte, sí hay esperanza y expectativa porque se nota el cambio de orientación" del gobierno, porque hay una "intención de poner otras prioridades".

Kicillof abre un nuevo período de sesiones de la Legislatura bonaerense

Grabois también se refirió sobre el proyecto de reforma judicial que llevará adelante el Ejecutivo, sostuvo que "cualquier reforma es positiva" y afirmó que "son cuestiones necesarias en Argentina por las cuales vale la pena luchar".

"En la agenda de justicia social veo que las intenciones están", sostuvo Grabois, no obstante advirtió que el monto de "las Tarjetas Alimentar es muy escaso, se han repartido 600.000 y no llegan a lugares como zonas rurales: todavía hay una necesidad que se siente".

En ese sentido, consideró que "hay más intenciones que política pública y acción concreta y profunda".

También destacó que "uno de los roles de los movimientos populares es que, así como tenemos que poner el cuerpo para bancar la parada cuando hace falta, también para llamar la atención en lo que falta".

"Yo valoro muchísimo de Alberto Fernández que él escucha: no significa que siempre esté de acuerdo, pero hay una predisposición a escuchar que es valiosa. Es cierto que dialoga con todos, y creo que es condición necesaria para avanzar a una Argentina mejor", finalizó el dirigente.