El noble gesto de un equipo de competición para combatir el coronavirus en Italia

Un equipo de competición italiano, consciente que su país es uno de los más afectados por la pandemia coronavirus, priorizó las necesidades de su nación que el beneficio propio.

Hablamos del Cetilar Racing, estructura que forma parte de la Clase LMP2 del Mundial de Resistencia (Dallara), que hoy, en gran gesto solidario, anunció que donará los gastos no efectuados de las 1000 Millas de Sebring (suspendidas) a entidades de sanidad de Italia.

La donación se llevará a cabo a través de la empresa farmacéutica Pharma Nutra, perteneciente a Roberto Lacorte, piloto y dueño del equipo.

"Nuestro Dallara LMP2 se quedará en el box. Queremos transmitir así un mensaje de responsabilidad y solidaridad con todas las personas que están luchando por ralentizar la difusión del COVID-19 en Italia y evitar que el sistema sanitario nacional se colapse. El deporte es importante, pero en estos momentos las prioridades son otras", aseguró Lacorte en un comunicado.

As you know @CetilarRacing decided to not race at the #1000msebring 🇺🇸

I totally agree with this decision and I want to thanks #robertolacorte and all the people involved in this project who undestand the difficult moment we are living 🇮🇹

We will back soon stronger#coronavírus pic.twitter.com/53SSvBq8FF