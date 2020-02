Los Juegos Olímpicos de Tokio "se organizarán como estaba previsto" pese al coronavirus

La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 anunció hoy la creación de un grupo de trabajo para lidiar con el brote del nuevo coronavirus a menos de seis meses del evento deportivo, y recalcó que éste "se desarrollará dentro de lo previsto".



El objetivo de este grupo de trabajo es "analizar la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar unos Juegos Olímpicos seguros para atletas y público", explicó en rueda de prensa el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Toshiro Muto.



"Quiero dejar claro que los Juegos se organizarán como estaba previsto", dijo Muto, quien subrayó que "en vistas a la situación actual, no hay ningún problema para organizarlos".



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se pronunció hoy en la misma línea al afirmar que en ningún momento se consideró un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el brote de coronavirus surgido en China y que afectó a más de cuarenta personas en Japón.



El responsable del comité organizador explicó que el grupo de trabajo cuenta con responsables de Tokio 2020, del Ejecutivo nacional y del Gobierno regional de la capital nipona, y señaló que sus integrantes están "en consultas permanentes" con la Organización Mundial de Salud y con el Comité Olímpico Internacional (COI).



"Nos reuniremos regularmente", anunció Muto, quien destacó la necesidad de que el grupo de trabajo "sea objetivo y mantenga la cabeza fría" para "no crear una sensación innecesaria de inquietud, dado que el número de infecciones es por el momento limitado".



El responsable del comité organizador añadió que las medidas contempladas se centran en la prevención de contagios, y añadió que en principio "no incluirán acciones que no se hayan aplicado previamente en otras situaciones de alerta sanitaria".



Muto se pronunció así tras una reunión de coordinación celebrada en Tokio con el Comité Paralímpico Internacional, cuyo portavoz, Craig Spence, también quiso restar importancia al brote de coronarivus de Wuhan (China) y a su posible impacto en los Juegos.



A raíz del brote, Japón prohíbe la entrada en el país de personas que hayan viajado a Wuhan en las dos semanas anteriores, así como a ciudadanos chinos cuyo pasaporte haya sido expedido en esa provincia china, informó la agencia EFE.