La Juventud Radical "ya tiene preparado" el pedido de expulsión de Ricardo Alfonsín

El presidente de la Juventud Radical de Buenos Aires, Martín Borrazas, aseguró hoy que "ya tiene preparado" el pedido de expulsión contra el dirigente del partido Ricardo Alfonsín, por haber aceptado ser el embajador en España del gobierno de Alberto Fernández.

"Ya lo tengo preparado, lo vamos a presentar en los próximos días en el Comité de la Provincia de Buenos Aires", señaló Borrazas en diálogo con NA.

El líder de la Juventud bonaerense cuestionó la decisión del ex diputado nacional de aceptar el ofrecimiento de Fernández y aseguró que la carta orgánica del partido establece que no se pueden integrar "listas o gobierno que no se condicen" con los lineamientos de la UCR.

Una vez presentado ante el Comité provincial, el pedido de expulsión será evaluado por el Tribunal de Ética, encargado de analizar el caso y disponer sanciones, en caso que corresponda.

"Creemos que [el caso de Alfonsín], por lo menos, debe ser evaluado", sostuvo Borrazas en declaraciones a NA.

Para el dirigente provincial, "cada uno es libre de pensar y opinar", pero la crítica a Alfonsín tiene que ver con que sus acciones "implican ir en contra de la estrategia de la UCR y se socavan sus objetivos".

Este miércoles, un día después de que se confirmara su designación, el ex diputado nacional advirtió: "Si me quieren echar del partido que se hagan cargo. No me preocupa, es todo fuego de artificio".

"No hice nada que comprometa a la UCR", explicó Alfonsín en declaraciones a radio Futurock.

Además, aseguró que antes de aceptar la oferta de Fernández lo consultó con varios dirigentes del partido y que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le dijo que no podía negarse al pedido del presidente.

Su decisión le valió las críticas de varios integrantes de la fuerza, entre ellos, el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, y del senador Luis Naidenoff, que recalcó: "Nada más lejos de los valores y principios que pregonó Raúl Alfonsín que formar parte de un gobierno que tiene marcado a fuego el ADN del kirchnerismo". (NA)