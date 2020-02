La mesa chica de Juntos por el Cambio se reunirá el miércoles

La mesa chica de dirigentes de Juntos por el Cambio se reunirá este miércoles a la tarde para delinear la agenda legislativa y política del espacio.

Así lo confirmó el ex senador por Río Negro y candidato a vicepresidente de esa fuerza política en las pasadas elecciones, Miguel Ángel Pichetto, quien adelantó que "probablemente" concurra el ex presidente Mauricio Macri.

Justamente, el ex mandatario nacional se encuentra viajando a Guatemala, pero no se descartó que pueda asistir a la reunión partidaria del miércoles.

"Esta reunión es importante porque hay temas que indudablemente están en el escenario de la discusión política y Juntos por el Cambio tiene que lograr un nivel de coincidencias y de determinación, de fijar posiciones que sean claras en la sociedad y expresen la voluntad de quienes nos han votado", expresó el dirigente rionegrino en declaraciones a Radio 10.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se había reunido el pasado 28 de enero en las oficinas de la UCR en el Congreso, donde comenzaron a discutir la estrategia política del espacio y otros temas de la agenda política y económica.

El encuentro se había manejado con hermetismo de parte de los asistentes y se vio atravesado por la designación de Macri como presidente de la Fundación FIFA, un hecho que tomó por sorpresa a gran parte de los dirigentes de Cambiemos, ya que -según supo NA- ni la UCR ni la Coalición Cívica sabían de antemano del nombramiento.

El encuentro tuvo lugar en el segundo piso de la Cámara de Diputados y participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), y Rodolfo Suárez (Mendoza); el propio Pichetto; la ex ministra de Seguridad y designada presidenta del PRO, Patricia Bullirch; y el diputado y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo.

Asimismo, Pichetto remarcó que Juntos por el Cambio debe "tomar como ejemplo lo que hizo Cristina Fernández" de desistir de la candidatura a la presidencia.

El dirigente rionegrino sostuvo que en la reunión de autoridades del PRO que se llevó a cabo el jueves "se habló de los grandes trazos que debe tener el espacio, de las principales coincidencias en la oposición, de la necesidad de no dividirse ni producir fisuras que debiliten las posiciones y la consistencia de la defensa de las ideas".

"Todos tenemos un desafío allí", indicó, en tanto que manifestó que "hay que buscar un mejoramiento del espacio democrático dentro de la oposición", para lo que es necesario "salir del modo gobierno en donde el presidente tiene un poder superior que determina y ordena y todos los demás acepten en silencio".

En ese sentido, remarcó que las voces del radicalismo que ponen en duda el liderazgo de Macri en la oposición "van en línea con el reclamo de mayor participación y de la búsqueda de mayor igualdad en la discusión de las ideas", pero advirtió que el liderazgo del ex presidente de Boca está "elaborado en la sociedad".

"Macri tiene un liderazgo elaborado en la sociedad. No se puede negar como no se puede negar el liderazgo de Cristina Kirchner en el Frente de Todos y en el Gobierno. Son datos de la realidad. Eso no tiene nada que ver con las candidaturas presidenciales para 2023 para las que falta una eternidad", expresó.

Y subrayó: "Ese liderazgo debe tener un análisis democrático y elegir sobre lo conveniente. Hay que tomar como ejemplo lo que hizo Cristina Fernández: una buena lectura, un giro táctico, fue hacia el centro y se guardó".

"No hay que confundir las candidaturas con lo que expresan los liderazgos en la sociedad, que son difíciles de sustituir: ser conocidos en cada uno de los puntos del país, tener una identidad que la sociedad pueda registrar", concluyó. (NA)