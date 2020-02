"Me gustaría que el próximo presidente sea un radical", afirmó Cornejo, tras el regreso de Macri

El titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, aseguró hoy que le gustaría que el próximo presidente “sea un radical”, porque quiere “que haya alternancia” y si bien bregó por la "unidad" de Juntos por el Cambio, aclaró que “no puede haber un líder único" en la coalición opositora.

El también diputado nacional y exgobernador mendocino señaló que “no puede haber un líder único en la oposición”, tras el regreso a la arena política del expresidente Mauricio Macri, quien ayer se reunió con la mesa chica del PRO para comenzar a delinear la estrategia opositora como parte de Juntos por el Cambio.

En diálogo con radio Continental, el titular de la Unión Cívica Radical analizó que “en un diseño constitucional tan altamente presidencialista, nosotros cumplimos con empoderar a [Mauricio] Macri, pero me parece que hubo un abuso ahí”.

Aseguró de todos modos que prioriza "que haya hoy unidad en Cambiemos, porque si no hay unidad no va a haber alternancia" y agregó: "Argentina la va a pasar mal si la oposición se divide, no va a haber equilibrio de poderes”.

Por otra parte, al ser consultado por el proyecto sobre jubilaciones de privilegio enviado por el Gobierno, el legislador consideró que “todo el sistema previsional requiere una reformulación, porque se han hecho muchísimas barbaridades durante mucho tiempo”.

Para Cornejo, “rápidamente hay que buscar una fórmula de movilidad que sea más equitativa, que privilegie a los que han tenido sus 30 años de aportes y los cuide por encima del resto”.

En tanto, el dirigente opositor opinó que la deuda externa “es insostenible en estos tiempos”, pero “se la puede hacer sostenible con una buena negociación”.

Cornejo consideró además que "si el Gobierno hace bien las cosas, la puede hacer absolutamente sostenible. Nuestro problema es de crecimiento, no de deuda”. (Télam)