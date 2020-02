Seis Naciones: Francia se dio el gusto ante Inglaterra

El seleccionado francés de rugby, con el debut del entrenador Fabien Galthie, logró un triunfo resonante ante su par de Inglaterra por 24 a 17 en el debut de ambos en el Seis Naciones.



El partido completó la primera fecha, se jugó en el Stade de France, de Saint Denis, y fue controlado por el galés Nigel Owens.



Francia sacó ventaja con un apabullante 24-0 en los primeros 55 minutos de juego con tres tries, dos de ellos concretados por Charles Ollivon, más las conversiones y un penal de Romain Ntamack.



Inglaterra, última subcampeona del mundo, reaccionó tarde, emprendió la tarea para revertir el resultado con mucha presión, pero no le alcanzó el tiempo.

Mirá las jugadas clave del encuentro:

#LeCrunch didn't disappoint...



Catch up with all the key moments from a ferocious encounter at the Stade de France#FRAvWAL #GuinnessSixNations pic.twitter.com/jXbvcqaVxj