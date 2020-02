Patagones: dura disputa para recuperar un inmueble que perteneció a su padre

Una larga lucha para recuperar una propiedad, que perteneció a su padre, llevan adelante Natalia y Gustavo Gilardi (hijo), a partir de una causa iniciada en el fuero penal de Viedma, por usurpación de un terreno con un inmueble ubicado en el kilómetro 14,9 de la ruta provincial 1 que une la capital rionegrina con el balneario El Cóndor.

“La cuestión más importante es que quienes usurparon -y de hecho se hicieron una escritura a favor de ellos- son las mismas personas que le habían vendido a mi padre en el año 2004. Esta gente compró en 1995 el y en 2004 se la vendieron a mi padre, quien en 2006 fallece y me hago cargo yo. La parte de la casa se la venden a mi papá y la otra, donde hay un galpón, a otro copropietario. Cuando voy a ver a esta escribana, que había hecho el boleto, para ver el tema de la escritura, me explica que en ese momento había una disposición municipal que no se podía escriturar en partes indivisas”, relata el denunciante.

En este sentido, añadió que el copropietario no quería escriturar así, sino que solo quería su parte.



La causa se encuentra ahora en el ámbito del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro.



“En 2015, fui hacia ese lugar y me encontré con la mujer, que me dijo que la propiedad había vuelto a ser de ellos”, aseveró.

Acto seguido, se comunica con su abogado y averiguan que al momento de escriturar, se había tomado al primer titular –al que había vendido en 1995- sin tener en cuenta el boleto de boleto de compra-venta de 2004. Todo esto había ocurrido en el ámbito de una misma escribanía.

“Fue ahí donde comenzamos con la demanda por usurpación”, destacó Gilardi quien recordó que los denunciados fueron Silvina Joelson, su pareja Rubén Ventura y la escribana Cecilia Leiva.

Según los denunciantes, la condición de empleada judicial de la mujer motivó numerosas excusaciones y dilaciones, al punto que asumió la causa en calidad de juez Fernando Sánchez Freytes, de la Circunscripción de General Roca.

Las audiencias culminaron con la condena de los denunciados como coautores y el sobreseimiento de la escribana, cuya intervención no fue calificada de dolosa. Sin embargo, en instancia de apelación se absolvió a los condenados.

Después que el Tribunal de Impunación rechazara un recurso de los denunciantes, la causa llegó ahora al Superior Tribunal de Justicia rionegrino. (Agencia Carmen de Patagones).