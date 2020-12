Paola Marco: "Soy una agradecida de la vida porque de chica, quería ser la mujer que soy"

Por Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Ama reírse, odia la falta de empatía y de respeto.

Le encantan las redes sociales, pero es "cero tecnología".

Hace Stand Up y es súper melancólica, no tira nada: "Tengo altas chances de convertirme en ciruja", dice.

Para Paola Marco, la vida es un desafío constante en la que no hay que quedarse con ganas de hacer nada.

"Yo soy Paola Tamara Marco, gracias".

La presentación es corta, pero efectiva.

"Tengo el gracias en la punta de la lengua. Es una palabra que amo usar, y a mi hijo se la hago decir siempre. Aunque tenemos una relación que recién ahora luego de ser madre estamos construyendo, a la primera persona que cuando pude le di las gracias fue a mi mamá Elena, porque me cuidó tanto al nacer, me inculcó su espíritu de trabajo y el amor por el cuidado personal".

En lo laboral, agradece a cada persona que le dio trabajo y le enseñó algo en la vida.

"Tampoco olvido a quienes me dieron de comer cuando no teníamos, al Colegio Nacional que me pagaba el tarjebus y a todos los que ayudaron y ayudan a que pueda seguir adelante. También agradezco a mis hijos Fausto y Franco por hacerme más humana y la madre más débil y fuerte del mundo. A mi pareja Albano, a mis hermanas, a la familia y amigos. Y a mis mascotas, ellos son energía que me cuidan".

Paola, su marido Albano y sus hijos Fausto, de 4 años y Franco, de 2 meses

Criada en el barrio Fonavi de Castelli al 3000, Paola recuerda que tuvo una infancia plena, llena de recuerdos de toda clase.

"Hoy, con 38 años, a punto de cumplir 39 el 23 de marzo, puedo asegurar que todo lo que viví, tanto lo bueno como lo malo, ayudaron a construir a la persona que soy. Tengo 6 hermanos menores y cuando tenía 14 años, mi papá se fue de casa. Sufrimos mucho su abandono y mi mamá hizo lo que pudo con lo que tenía a su alcance. Pero de todo lo feo vivido, rescato que en mi infancia mi papá colaboró mucho con mi autoestima y mi carácter, por lo que parte de quien soy, aunque reniegue, es de él".

Crecer -dice- la hizo ser más empática y con el tiempo, logró entender que quizás los padres no son siempre los adultos que uno necesita a su lado.

"A pesar de todo, siento que mi niñez fue muy buena. Amé a mi perra Brenda, a mi casa del Fonavi, con su patio y escalera, éramos 4 en una cucheta, pero felices. Fui a la Escuela 78, donde recuerdo no me gustaba prestar nada", cuenta entre risas".

Con su hijo Franco, nacido en la pandemia

Recuerda que de chica componía tangos, escribía poemas, hacía manualidades y no se permitía insultar a nadie.

"Ahora sí me permito las malas palabras y no hago nada del resto -rie. Pero sin dudas quería ser la persona que soy ahora. Quería ser comunicadora, jugaba a conducir programas, con cámaras y estar en el living de Susana Giménez, otro sueño por cumplir", agrega riendo.

Desde los 6 y hasta los 19 años, Paola tuvo además, la contención de la iglesia de los Testigos de Jehová donde asistía y reconoce que ayudó a su rebeldía adolescente.

"Fueron momentos difíciles. Con la partida de mi papá se desmoronó mi castillo, lo que conocía como mi vida, y a pesar de que el tiempo pasó, nunca voy a justificar a un padre o madre que se 'olvide' de un hijo. Eso lo condeno desde mi moral y mi ser. Y como soy hija lo juzgo. Por eso digo que los únicos autorizados a juzgarme en esta vida serán mis hijos".

Empezó a trabajar a los 15 y a los 19, se fue a vivir sola.

"Estoy superando lo que imaginé, soy una privilegiada ya que no tengo estudios superiores, ni apellido conocido ni familia de renombre o del palo periodístico y aún así, trabajo en los medios. Todos los días pienso que mañana me dicen: bueno Paolita se terminó el juego, y eso hace que todos los días 'juegue' a trabajar, siempre dejando lo mejor de mí".

Con Albano, equipo perfecto

En pareja con Albano Stortoni, Paola es mamá de Fausto, de 4 años y de Franco, de dos meses.

"Me entere que estaba embarazada a las 10 semanas, una gran sorpresa y al poco tiempo empezó la pandemia y tuve que abandonar un trabajo que estaba a punto de comenzar. No le tengo miedo ni ahora ni antes a la enfermedad pero sí mucho respeto. Fue raro ir sola a los controles, parir con barbijo, y lo más fuerte, llegar a casa y no poder compartir a Franco con la familia".

Según cuenta, hoy ya convertida en mamá, siempre que Fausto se manda una "macana" trata de recordar cómo era ella a su edad y cómo sentía las cosas, para ser lo más justa posible en el reto.

"Nací hija y no mamá, por eso cuando me equivoco, pienso en no generarme culpa, sino más bien en cómo corregir y seguir. Quiero ser esa pared que sostenga cuando mis hijos me necesiten. Como familia, Albano y yo pensamos que la autoestima, los valores y el bancarnos en todas con amor, fortalece y ambos laburamos para eso. Celebro mi vida unida a sus vidas, con ellos conocí el miedo, el amor y sin dudas, me hice eterna en sus corazones. Con ellos la palabra 'para siempre' cobra valor" y solo pido salud y tiempo para verlos crecer. Y también para que cuando sean grandes, me inviten a tomar el té, claro".

"Albano, mi amado Albano. Lo vi en un boliche y juro que dije 'el padre de mis hijos', en plural. ¡Y eso que yo no quería tener hijos! A Albano lo elegí y me gusta más que la primera vez, y eso que hace 7 años que nos conocemos. Me enamora su seguridad, porque la traslada a mi ser, aunque no olvido que es humano como yo, y que podemos flaquear. Me deja ser Paola sin límites, algo que me costaba en otras relaciones y a la vez me hace pisar la realidad. Somos un buen equipo. Me encontró más calma y a las 'crías' las educamos en equipo".

Pero en la familia, también, cada uno tiene sus roles.

"Albano contiene la parte educación y juegos didácticos. Es mas paciente. Yo soy la que los lookea para jugar, disfrazarse, con la que fantasean, que los besuquea y les dice que los ama. Soy una mamá relajada, pero cariñosa y libre. Con Albano respetamos nuestros espacios, hablamos mucho y si discutimos, siempre tratamos de que eso no pase al otro día".

Acostumbrada a trabajar desde chica, Paola no reniega de un pasado que la llevó a apreciar cada empleo que conseguía.

"A los 15 limpiaba y cuidaba niños, a los 18 entré a CTI móvil (hoy empresa de telefonía Claro), donde trabajé durante 12 años y actualmente estoy en la radio con Sergio Buyanovsky en 'Verano bronceados'. También genero contenidos en redes para el Bahía Blanca Plaza Shooping, presento los eventos y espero ansiosa volver al Canal 9 el año que viene, donde hago los micros de espectáculos".

A los 27, en forma paralela arrancó con Audiomotor y un micro de tecnología en LU2. Saltó a 'Bahía Directo', fue productora, movilera y notera, hizo radio en De la Bahía y hace 6 años es productora y conductora del programa 'De Shooping'.

Cubrió los Martín Fierro, hizo notas para Telefe y ahora firmó contrato con Unilever para ser la imagen de Dove acá en Bahía, donde genera contenidos llamados "cápsulas" sobre el cuidado del cabello.

En el Instagram @paolitamarco sube sus contenidos propios, en donde registra más de 8.700 seguidores.

Paola sabe que todo tarda en llegar, pero que el esfuerzo, tuvo su recompensa.

"Siento que estoy viviendo un sueño, pero sin dudas estoy donde quiero estar".