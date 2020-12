Verano en Monte Hermoso: el mercado de los alquileres se debate entre las ganas y las dudas

Por Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

En un año cualquiera resultaría casi imposible, a esta altura de diciembre, conseguir una propiedad libre en Monte Hermoso para las fiestas de fin de año. La demanda suele ser tan elevada que se piden tarifas de alquiler similares a las de la segunda quincena de enero y así y todo, si no se reserva en octubre o noviembre, hay riesgo de quedarse con las manos vacías.

Pero claro, este 2020 no es un año cualquiera.

La pandemia de Covid-19, que mantuvo a millones de argentinos encerrados y aislados durante meses, hoy los ubica frente a una nueva encrucijada. ¿Salir de vacaciones y disfrutar de unos imprescindibles días de relax al aire libre? ¿O mantener la cautela para evitar un posible contagio, aún a riesgo de dejar pasar el verano?

Este dilema está marcando el ritmo en el mercado inmobiliario del principal destino turístico de la región.

“Realmente estamos teniendo semanas muy atípicas en cuanto a consultas y reservas”, confió a La Nueva. el asesor Arturo Corral, de Gojenola Propiedades.

En sus casi 15 años de trayectoria –dijo- no recuerda un diciembre como este.

“Las propiedades más caras, ya sea frente al mar o en barrios como Monte Hermoso del Este o el barrio Las Dunas, las tenemos casi todas reservadas. Para la segunda quincena de enero no queda nada; si hoy me pedís algo para esa fecha, te tengo que decir que no. Y la primera casi la completamos. Lo mismo pasa para Año Nuevo”, describió.

“En cambio, las propiedades de menor valor, que por lo general son las que alquilan las familias de clase media, tienen un porcentaje de reserva muy bajo para esta época”, añadió.

“Hablamos de, por ejemplo, los departamentos más antiguos del centro, o las casas de barrio para 4 o 5 personas; ahí el porcentaje de reserva hoy va del 25% al 30%. En cambio, los departamentos frente al mar o las casas de Monte del Este con pileta hoy están reservados en un 90% o más”, completó.

Hemos tenido muchas consultas de Bahía y la región, pero sobre todo de Neuquén y La Pampa. En cambio, mermaron las consultas desde Mendoza o Córdoba. Esto muestra que la gente, en general, va a optar por los destinos más cercanos” (Arturo Corral).

Para Corral, este comportamiento se explica por la cantidad de gente de alto poder adquisitivo que no pudo salir al exterior y decidió quedarse en la zona.

“Ese turista ya reservó lo mejor. Y no sólo es de Bahía y la región, sino de sitios como Neuquén o La Pampa. La cantidad de reservas que tenemos de neuquinos es muy alta. Ese turista paga con gusto 12 o 15 mil pesos por día si consigue la calidad que demanda, que es premium”, dijo.



¿Qué pasa con los turistas de clase media?

Entre los asesores inmobiliarios hay consenso en que el turista de clase media irá a Monte, pero esperará hasta último momento para decidirse.

“Hay un buen nivel de consultas pero todavía hay dudas, y por eso manda la cautela. De todas formas, vemos que en la gente hay muchas ganas de salir”, refirió el asesor inmobiliario Pablo Sánchez, de la firma Atlantic.

El empresario dijo que en Monte Hermoso la mayoría de las propiedades apuntan a este segmento, y por eso los niveles de reserva no avanzan como en otros años.

“Ese turista quiere salir con la familia, pero no va a alquilar hasta tener la certeza de que va a poder salir a la ruta y viajar sin problemas”, dijo.

Su colega Tamara Velázquez coincidió en que “hay muchas consultas, muchas más que hace una semana”, aunque ese número “no se condice con el bajo nivel de reservas”.

“Tengo algunas reservas para febrero y enero, pero en general hay muchas dudas. Creo que la gente se va a largar a alquilar a último momento, más que nada para no arriesgarse a reservar y luego no poder venir por un contagio”, describió.

“La situación es muy distinta a la de otros años. Antes, para esta altura de diciembre ya no quedaba nada para alquilar, y hoy todavía hay”, agregó.

“El valor más buscado, este año, es la cercanía a la playa. No importa si es en casa o departamento, y mucho menos si es cerca o lejos del centro” (Tamara Velázquez).

El empresario Federico Blum dijo que resultado de esta situación es un nivel de reserva general del 30% al 35% en el balneario, aunque destacó que la demanda es “firme”.

“Lo que ocurre es que la mayoría de los que reservan lo hacen por alquileres que se van a concretar en una semana o 15 días. Este año no tuvimos esa típica reserva para enero que se hace en octubre, fruto de la incertidumbre”, describió.

Blum sostuvo que se advierte que la gente “no tiene en claro los protocolos”.

“Nos preguntan si los van a dejar entrar o si les van a pedir hisopados, cuestiones que ya se resolvieron hace semanas”, contó.

“En redes sociales hay cada vez más avisos de propiedades que se alquilan en forma particular. Yo le aconsejo a los turistas que tengan cuidado, porque hay muchos vivos a la caza de ingenuos” (Pablo Sánchez).

Otro de los temores que están expresando los turistas, al efectuar la consulta, es qué pasa si reservan, hacen el depósito y luego no pueden viajar por algún problema relacionado con el Covid-19.

En las inmobiliarias locales hay un acuerdo tácito acerca de lo que harán si el problema es ajeno al cliente: devolución inmediata del 100% de la reserva.

En cambio, si el problema es propio del cliente -por ejemplo, si se contagió y no puede viajar- el criterio no es uniforme: algunos decidieron que no devolverán la reserva; otros ofrecerán reprogramar el viaje; y algunos la devolverán siempre y cuando logren alquilar la propiedad a otro turista en los días reservados.

“En el combo de dificultades también está el hecho de que mucha gente mayor quizá decida no salir de vacaciones”, añadió Blum.

“Todos estos factores nos llevan a pensar que, si terminamos la temporada con un nivel general de ocupación del 70%, podremos hablar de un resultado aceptable. A todos nos gustaría tener un verano excelente, pero en este contexto llegar a un resultado así no estaría tan mal”, agregó.



¿Precios a la baja?

Además de los efectos de la pandemia, los empresarios consultados no descartaron que algunas tarifas de alquiler también estén generando una retracción de la demanda.

“Los inmobiliarios nos pusimos de acuerdo en aumentar las tarifas un 30%; es decir, por debajo del índice de inflación. Con un suba de este tipo el precio no puede ser considerado un condicionante; de hecho, no es el principal planteo de quienes llaman para hacer consultas”, indicó Sánchez.

El empresario reconoció, no obstante, que la situación es distinta en el caso de los particulares que ajustaron precios en un 50% o más.

“La familia de clase media no puede pagar una suba así -añadió-, y por eso es muy probable que en los próximos días veamos fuertes descensos de precios. Quien alquila particular hoy está en una situación de debilidad, porque ve que los días pasan y no se concretan las operaciones”.



Algunos valores para tener en cuenta