Pablo Spurio hizo méritos para desfilar en la alfombra de los campeones

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Tenía 8 años cuando se inició oficialmente en menores del club 9 de Julio. Por entonces era un potencial puntero.

“Guillermo Fabiani era el medio y Guillermo Urra el bochador del trío. Yo, un gurrumín (risas)”, afirma Pablo Spurio, quien debutó en Primera a los 15 años.

De chico supo transitar las mieles del éxito, siendo campeón Provincial Infantil de Tercetos (junto a Ariel Lares, Rodrigo Catini y Ariel Ramírez) en 1988, Bahía Blanca.

“Estuvimos como 20 días practicando, porque se había cambiado el formato de la antigua bocha grande a la anterior que estamos jugando ahora”, contó.

Los clubes de su carrera fueron, además de 9 de Julio, Independencia, Pacífico, Estrella de Oro, Libertad, Kilómetro Cinco, Río de la Plata, Barrio

Hospital (un título de parejas en la B, con Bianchimano, Sandalich y Roque Zapata) y Almafuerte.

“En Independencia, con apenas 17 años, ascendí a Primera. Era como mi segunda casa, porque mis viejos integraban la comisión directiva. Un torneo durísimo, había muchísimos equipos, ya que también estaba la C”, dijo.

“¿El equipo? Raúl Romero, Rubén Morales, Darío Concetti y yo. Al año siguiente se sumó Ariel Lares, otro fenómeno”, acotó.

-En 1995 se armó el recordado equipo de Río de la Plata...

-Sí. Tremendo Fue el primer título en Primera de Río (Rodrigo Catini, Lares y Guillermo Fabiani).

En Coronel Suárez, junto a Bardelli y Escobar, ganando un Provincial de Parejas.

-Kilómetro fue otro de tus clubes donde obtuviste campeonatos.

-Ahí gané los dos individuales de Primera A. En 1998 y 2008. El primero invicto, jugando la final ante Omar Scalerandi. El segundo fue durísimo, porque estaban Bardelli, Escobar y Vitozzi. En la final le gané a Daniel.

"En el medio de esos dos títulos perdí una final con Bardelli, el año que fui a Independencia. Si mal no recuerdo, fui el único en jugar una final Individual para ese club en la máxima categoría”, puntualizó.

-¿Uno de los mejores equipos que integraste?

-Varios. Recuerdo una final de parejas jugando en Kilómetro, con Juan P. Urra y Julio Martínez. Vencimos a Dante Núñez y Luciano Bardelli, en Velocidad.

Dos títulos Individuales en la B –uno con Almafuerte-, 3 en Parejas (con Lares, "Nene" Arce, Schamberger y, luego, Urra, en Kilómetro); 2 en la B (uno con Bianchimano y otro con Arrieta), y 2 de tercetos (Río de la Plata y 9 de Julio, en 2015 y 2017, con Levriero y 'Rafa' Randazzo).

"Agradecido a Dios que me dio la posibilidad de jugar a las bochas. Trato de ser mejor persona, pido disculpas de los errores cometidos. Coseché muchos amigos; me siento querido.

-¿Tu espejo?

-“Cacho” Fabiani, aunque me hice en el deporte porque jugaba mi padre (Jorge). También jugué con Juan José Rosso y conocí a l gran Pedro Randazzo.

“Recuerdo un homenaje a Gino Molayoli en Río Cuarto. Con Randazzo, Eduardo Tapia y ‘Coco’ Peralta, representando a Bahía, obtuvimos un tercer puesto. Había una multitud en la cancha y tremendos jugadores ”.

-¿Te gustaba jugar por Bahía?

-Me encantaba. Integré muchos equipos. Gané torneos zonales y provinciales de parejas (en Suárez, con Bardelli y Escobar) y dos veces en tríos. Y soy campeón juvenil argentino de tercetos.

“También tuve la suerte de jugar con Cristian Zapata, un monstruo. En un gran amigo y extraordinario jugador”.

-¿Por qué te mantenés en Almafuerte?

-Porque hay buena gente. El presidente, la comisión directiva. Es mi segunda etapa en el club: 2008 y desde 2018. En ambas el club estaba en la B y las dos veces ascendimos a la A.

“Hace 13 años que falta mamá. Hoy mis espejos son mis hermanas (Jorgelina y Agustina), y mi debilidad es mi sobrina Azul, y su hijo Eneas.”

-¿Un recuerdo?

- La final de San Nicolás, donde nos enfrentamos los dos equipos de Bahía Blanca. algo pocas veces visto. En "semi" nos tocó el terceto de Raúl Basualdo, un rival durísimo. Eran dos equipazos.

-¿Qué te pasó en Venado Tuerto?

-Jajaja. Fui a jugar un especial en homenaje a Jorge Pacheco. En ese entonces lo habían invitado a Rosso y le dijeron que llevara un pibe de Bahía. Éramos 16 jugadores sin inscripción y había medallas de oro de premio.

“En la presentación cada jugador tenía una trayectoria terrible. Por caso, (Omar) Foco estaba tapado de medallas. A lo último me presentan a mi y fueron dos líneas: el jugador bahiense Sergio Aispuro. ¿Qué...? No pegaron ni el nombre ni el apellido, un papelón.

“Ponían un cartel de fondo, con el nombre del club y la ciudad. Bardelli me ve en la calle y me sigue cargando: ‘¡Qué hacés Aispuro’…! Lo más lindo es que salí tercero, me gané 30 gramos de oro, pero los vendí enseguida”.

-¿Fuiste DT de menores?

-Fue una de las mayores satisfacciones. Lo dirigí a Lázaro Levriero, quien me vino a hablar para que sea su DT en una Argentino.

-¿Sos de emocionarte cuando ganás?

-Sí, Soy muy agradecido.

-¿Qué significó el título ganado en 9 de Julio?

-La mayor alegría, después de 59 años. Tremenda final, especialmente por el nivel que tenía Juan Pablo Urra. En el club se vivió con mucha emoción, la fiesta fue hermosa.

“En ese festejo estaba presente un gran amigo, como Luis Pettiti, un grande de las bochas. No pude jugar nunca con él, pero me hubiese gustado; era un gran compañero de viaje junto con Juan José Rosso”.

-¿Te queda algo por conocer en las bochas?

-Todo lo que venga es yapa (risas). Conocí el país, y grandes jugadores. Córdoba y Santa Fe es otra cosa, se respira en la calle se vive con pasión. Lo chicos andan con sus bochitas para todos lados. Hay pueblos enteros compitiendo entre ellos.

“En Villa Mercedes, una ciudad de San Luis que quiero mucho, la pasé lindo. Ahí se toca la guitarra, que es mi hobbie. Me encanta el folklore, la samba, chacarera, milonga… Y el tango, me gusta Edmundo Rivero.

"En Olimpia armamos alguna cena para tocar la guitarra. Eso se lo debo a mi amigo Julio Martínez, otra gran persona", finalizó.