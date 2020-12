Patricia Bullrich acusó al Gobierno de hacer "política barata" al reducirle la custodia a Macri

La titular del Consejo Nacional del Pro, Patricia Bullrich, criticó al Gobierno por haber reducido la custodia del ex presidente Mauricio Macri y pidió al actual mandatario, Alberto Fernández, que "no haga política barata" y "esté a la altura".

El pasado martes el exjefe de Estado viajó junto a su familia a la ciudad neuquina de Villa La Angostura para pasar las Fiestas de fin de año en el country Cumelén, como suele hacer.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, según denunció el Pro, el Ministerio de Seguridad ordenó "retener" la camioneta blindada con la que Macri se traslada y que iba a ser llevada por ruta hasta la Patagonia.

"La Policía Federal amenazó a la custodia de Mauricio Macri que quedaba en tierra con iniciarle un sumario administrativo y los obligó a devolver la única camioneta blindada con la que contaba el expresidente. A cambio, ofrecieron un Ford Mondeo 2014 del cual no se sabe la calidad del blindado, que serviría como el único vehículo de Macri, ya que el resto le fueron quitados", indicaron fuentes del espacio opositor.

Alberto Fernández lo sabía: Esperaron a que @mauriciomacri se subiera a un avión para quitarle parte de la custodia, y encima sancionaron a los efectivos por no entregar un vehículo asignado a su custodia.

Esté a la altura, Presidente. No haga política barata contra la oposición. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 16, 2020

De acuerdo a las fuentes consultadas, hasta el pasado martes el líder del PRO contaba con cinco vehículos para su custodia, todos propiedad del Ministerio de Seguridad: una Toyota SW4 blindada para su propio uso, dos Ford Ranger sin blindar para los uniformados que lo protegen, una moto Yamaha y dos Ford Focus sin blindar para la custodia, uno de los cuales "no funciona hace nueve meses porque la PFA no tiene presupuesto para el arreglo".

En ese sentido, recordaron que durante la gestión de Cambiemos la exjefa de Estado Cristina Kirchner "contaba con entre 8 y 10 vehículos a su entera disposición".

Ante esta situación, Bullrich arremetió contra el Presidente a través de su cuenta de Twitter. "Alberto Fernández lo sabía: esperaron a que Mauricio Macri se subiera a un avión para quitarle parte de la custodia, y encima sancionaron a los efectivos por no entregar un vehículo asignado a su custodia. Esté a la altura, Presidente. No haga política barata contra la oposición", lanzó la ex ministra de Seguridad.

La seguridad de los exjefes de Estado está en la órbita de la Superintendencia de Custodia Presidencial de la PFA.

Además, allegados a Macri también advirtieron que a comienzos de año se había reducido la cantidad de efectivos acordada para custodiar al líder del Pro: a partir del 10 de diciembre de 2019 tuvo 32 uniformados cuidándolo en distintos turnos, pero en enero le retiraron 14. (NA)