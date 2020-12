“Era una persona imprescindible”, dijo el bahiense que contará la historia de Sabella

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Nos hubiera encantado que él lo vea, pero también entendemos que es importante que salga para su familia, para toda la gente que lo sigue y lo quiere y también para quien no lo conoce, así puede conocer su historia”.

Como le contara tiempo atrás a La Nueva., el bahiense Nicolás Giménez, estudiante de la Licenciatura en Audiovisuales en la UNLP, junto a Juan Szelagowski y Paulo Silva se encuentran realizando “El Líder Fugaz” un documental que narra vida y obra de Alejandro Sabella, el exentrenador de la Selección, quien falleció el pasado martes.

“Por el tema del COVID tuvimos que aletargar el estreno, teníamos ganas de sacarlo este año, pero eso nos pateó un poco el tablero”, reconoce Nicolás.

Tras conocerse el deceso del exjugador de River y Estudiantes (entre otros), el mundo del deporte y gran parte de la sociedad le brindó un sincero y emotivo homenaje. Destacando, además de sus virtudes en el fútbol, su don de buena gente.

Un maestro, así lo definió la mayoría de quienes lo conocieron y disfrutaron.

“Personalmente, no esperaba esta noticia por el tipo de persona luchadora que era; uno creía que iba a salir adelante, que lo iba a superar”, señala Giménez.

En acción, Sabella durante el rodaje de "El Líder Fugaz".

La idea del documental surgió de Paulo Silva, autor de la biografía “Hablemos de Sabella” y quien creía que la historia de “Pachorra” también podía plasmarse y -merecía- algo más.

Esta chance que le llegó a Nico y Juan les permitió tener varios encuentros y un contacto bastante cercano con Alejandro, en busca de plasmar de la mejor manera posible su trayectoria y, sobre todo, su esencia.

“Previo a conocerlo lo consideraba un gran jugador y lo admiraba como director técnico. Esa era mi imagen previa durante la etapa de investigación y el conocimiento del personaje, por ser admirador del fútbol y seguidor de lo que hizo en Estudiantes y en la Selección”, contó el bahiense.

Una multitud lo despidió en La Plata.



Una vez que su pasión lo fue metiendo de lleno en la vida de Sabella, único entrenador argentino campeón de la Libertadores (Estudiantes 2009) y subcampeón mundial con la Selección (en Brasil 2014), descubrió a la persona más allá de la leyenda.

Unos mates en su casa de Tolosa (La Plata), con su mujer Silvana siempre como aliada y confidente, fue el primer encuentro que marcó a Nico.

“Ese día me demostró el tipo de persona que era, su integridad. En realidad creo que era una persona imprescindible, un docente imprescindible. Una persona que supo trascender a la esfera del fútbol y que en cada una de sus palabras denotaba esa inteligencia. La misma que supo mezclar, desde lo que él consideraba ideológico, de lo que pensaba sobre la vida, con su pasión y su trabajo que era el fútbol. Encontró coherencia, esa es la palabra, creo. Una manera de vivir ese trabajo y esa pasión con integridad, con valores y de la manera de la que a él le gustaba vivir”, explicó.

Un verdadero santuario, así lucía la casa de Sabella al conocerse su fallecimiento.



“Desde el primer encuentro que tuve me marcó, porque son esas oportunidades que tenemos a lo largo de la vida de encontrarnos con un mito. Yo tenía toda una historia previa de lo que se hablaba de Alejandro, lo que opinaban de Alejandro los jugadores que tuvo, de ver lo que hizo.... Llegaba a ver un mito, pero cuando me abrió las puertas de su casa me encontré con una persona generosa, sencilla, humilde... Como otra dimensión a la que pocas personas pueden acceder” señaló Giménez.

Pese a esta dolorosa noticia recibida en las últimas horas, “El Líder Fugaz” verá la luz tarde o temprano y Alejandro Sabella recibirá otro merecido homenaje, para que todos conozcan un poco más sobre su obra y, así, su legado permanezca presente por siempre.

Para la historia quedará aquella broma de Ezequiel Lavezzi en Brasil 2014.



“Esa dimensión a la que pocas personas pueden acceder, es también lo que nos motiva a poder seguir trabajando sobre el documental y poder terminarlo cuanto antes para poder dejar asentado ese legado en una película, un documental, en algo que la gente pueda ver y conocer esta otra dimensión más íntima: de padre, esposo, docente... Que hacen también a sus logros deportivos y a su integridad como persona”, cerró Nicolás.

Alejandro Sabella, Universidad de La Plata, Agosto de 2018:

“Las adversidades forman parte de nuestro camino y nos obligan a ser mejores. Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales: por favor y muchas gracias”.

Muchas gracias a usted, Alejandro...

¿Por qué el "Líder Fugaz"?

"Entendimos que hay algo muy fuerte en él que es el legado que deja, y eso es lo que queremos transmitir. Estas semillas que fue dejando en los lugares donde estuvo y que después crece algo grande. Y que muchas veces no es a él a quien se lo atribuye, porque esos grandes logros no se dan en el momento en el que está físicamente presente", explicó Nicolás.

"Pero vimos que era algo que se reiteraba en su vida -amplió-, algo que Alejandro hace bien y que da su frutos a futuro, es una persona que realmente puede pensar a mediano y largo plazo en un país donde el fútbol es muy exitista. Y desde ahí nace nuestra idea del “Líder Fugaz”. Es una persona que se caracteriza por ser un líder, que lleva un grupo, que guía el proyecto, pero también tiene algo de fugaz. Pasa y después se ve la estela y lo que dejó, pero que nunca tiene esta idea de perdurar en un lugar. De ahí surge el nombre. Se lo planteamos y le encantó de entrada, fue un momento muy lindo nuestro de encuentro con él. No solo le gustó el nombre sino que reflexionamos sobre eso y coincidimos, fue como bueno nos estamos entendiendo, vamos al mismo lugar. Pudimos entrar en confianza y darle esta idea de que vamos a contarlo desde le lugar que el también lo piensa o que comparte en un punto nuestra mirada", recordó en la primera nota.

Backs Stage: Alejandro Sabella en su casa, mientras Nico y Juan captan el momento.

Trayectoria

Alejandro Sabella debutó en River en 1974 (jugó 132 partidos), fue el primer argentino en pisar suelo inglés para vestir las camisetas del Sheffield y el Leeds.

A principios de 1982 Carlos Bilardo lo trajo para ser el 10 de Estudiantes, donde tuvo dos pasos como futbolista. En el "Pincha" jugó 163 partidos y anotó 10 goles.

Sabella en Leeds.





También lució las camisetas de Gremio, Ferro y se retiró en 1989 en Irapuato.

Para el seleccionado argentino jugó 8 partidos.



Su carrera siguió al lado de su amigo Daniel Passarella (DT del Mundial 1998) como ayudante de campo¨, hasta que en el 2009 el presidente de Estudiantes de aquel entonces, Rubén Filipas, lo contrató para reemplazar a Leonardo Astrada en el Pincha.

Junto a Daniel Passarella.





Su debut en en el club fue el 19 de marzo ante Deportivo Quito en un triunfo por goleada en el Estadio Único que enderezó el camino para la clasificación.

Con ese equipo alcanzó la gloria al obtener la cuarta Libertadores del club en un final histórica ante Cruzeiro en el Mineirao.

Sabella y Verón, le devolvieron la gloria a Estudiantes.



Estuvo cerca de la gloria en el Mundial de Clubes de Abu Dhabi cuando Estudiantes hizo un enorme partido por la sabiduría táctica de Sabella ante Barcelona, que recién pudo vencerlo en el alargue.

Tras consagrarse campeón del Apertura 2010 dio un paso al costado en Estudiantes hasta que le llegó el desafío de dirigir la Selección.

Su debut fue en la India y su último partido fue en la final del Mundial de Brasil el 13 de julio del 2014 en aquella derrota dolorosa ante Alemania en el Maracaná de Río de Janeiro.