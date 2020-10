Schwartzman y su reciente victoria ante Rafael Nadal: "No me favorece en mucho pero me da confianza"

Descanso, mente en remojo, entrenamiento y planificación del siguiente objetivo. Así transcurrieron las primeras 24 horas del argentino Diego Schwartzman (13º), tras la histórica clasificación a las semifinales de Roland Garros.

Peque dejó atrás una durísima batalla de más de cinco horas ante el austríaco Dominic Thiem, N°3 del mundo y campeón del reciente US Open, por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2, logrando el mejor resultado de su carrera que lo depositará, por primera vez, en el Top 10 y asegurando el 8º puesto.

Lejos de dormirse en los laureles, el mejor tenista argentino cambió el chip y ya piensa en el siguiente objetivo, un tal Rafael Nadal, 12 veces campeón en Roland Garros, a quien enfrentará mañana, desde las 9:30, en la cancha "Philippe Chatrier".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El historial entre ambos favorece al español por 9-1, incluyendo cuatro victorias de Rafa en Grand Slams. Pero hace un par de semanas, en el Foro Itálico de Roma, Peque se despachó con su primer éxito ante el mayorquín, sobre la misma superficie, dato que ilusiona al propio tenista y a toda la afición.

"El dato no me va a favorecer mucho, ya sabemos lo que es Rafa en esta cancha, hace cuántos años viene repitiendo y manteniendo lo hecho. Haberlo derrotado hace poco me da confianza, pero no es lo mismo un partido de 3 a 5 sets. Mentalmente tendré que estar muy fuerte. Está haciendo un muy buen torneo, no se lo nota incómodo en estas condiciones", expresó.

"Vi bastante del partido contra Sinner (Jannik) y el nuestro seguramente sea muy distinto. El italiano es joven, juega muy bien y le pega a la pelota muy fuerte, pero Rafa hizo un muy buen partido y terminó siendo superior", agregó sobre la última participación de Nadal.

Un punto favorable de cara al duro choque por delante es la frescura física, muy necesaria luego del enorme desgaste ante Thiem, que le dará a Schwartzman el intervalo de 48 horas hasta mañana.

"Creería que estoy recuperado. Ayer pude dormir mucho y bien, y también pude entrenar un poco, transpirar y elongar para recuperar rápido el cuerpo. Por suerte tengo dos días para recuperar y llegar al viernes en óptimas condiciones", cerró Peque, en diálogo con ESPN.