Video: Diego Schwartzman se hizo gigante y cerró un día soñado para el tenis argentino

¡El tenis argentino está de fiesta! No queriendo ser menos que su colega femenina, el bonaerense Diego Schwartzman se transformó hoy en un verdadero gigante y cerró una jornada histórica para el deporte nacional.

Peque batalló durante más de cinco horas para dar cuenta del austríaco Dominic Thiem, Nº3 del mundo y campeón del US Open 2020, por 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), y sacar boleto a las semifinales de Roland Garros, tercer Grand Slam del año.

Mirá el match point del partido:

Dramático, intenso y vibrante partido disputó Peque ante Thiem, entrenado por el chileno Nicolás Massú, quien parecía imponer su jerarquía en los momentos cruciales; especialmente cuando el argentino malogró sets points en el segundo y tercer parcial.

Pero a fuerza de garra y coraje, y capitalizando el evidente desgaste de su rival, Schwartzman revirtió el trámite y accedió al mejor resultado de su carrera, el cual lo depositará, por primera vez, en el Top Ten del ranking mundial, siendo el 12º tenista nacional en alcanzar dicho logro.

#RGxESPN ¿Quiénes son los 11 argentinos que fueron Top 10 antes de Schwartzman? En #ESPNTenis lo repasamos. https://t.co/nVGg8kniuG — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 6, 2020

"Fue una batalla increíble. Tuve muchas chances para hacer el partido más corto, pero tenía una locura en la cabeza que no podía controlar. En el segundo y tercer set tuve muchas chances, no las pude aprovechar; gané el cuarto set de milagro y el quinto fue perfecto. Derrotar a Dominic, que viene de ser finalista acá y de ganar el US Open, y alcanzar las semis por primera vez, son muchas razones para emocionarse", expresó Peque.

El próximo rival de Schwartzman, quien siguió los pasos de su compatriota Nadia Podoroska, quien en primer turno hizo lo suyo entre las damas, será el vencedor del duelo que animarán el español Rafael Nadal, 2º del mundo y 12 veces campeón en París, y el ascendente italiano Janik Sinner (75º).