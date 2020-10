La Liga de Vóleibol Argentina se rearma y suma un equipo bonaerense a la elite

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El club Once Unidos de Mar del Plata confirmó su participación en la próxima Liga de Voleibol Argentina, informó oficialmente la entidad de la ciudad balnearia.



La aceptación se dio luego de que el 10 de agosto pasado la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (Aclav) invitara formalmente a Once Unidos a participar de la máxima categoría.



"Desde ese día comenzamos a mentalizarnos para lograr este sueño que hoy se hizo realidad", publicó Once Unidos en un comunicado.



Este año los dirigidos por el entrenador Gonzalo Borstelmann tenían como objetivo poder llegar a la semifinal de la Liga A2 y así superar la actuación de 2019, pero por la pandemia del Covid-19 se suspendió la actividad.



"Meses después el club recibiría la buena nueva, una carta de la Aclav invitando a los cuatro semifinalistas de la LIGA A2, y así confirmamos que todo lo que se había logrado y el esfuerzo que se venía realizando año año en esta disciplina no era en vano", añadió el escrito.



Y refirió que es "un reconocimiento al proyecto, desde el trabajo de inferiores que luego se refleja en la primera".



Están confirmados además para la próxima temporada temporada UPCN San Juan Vóley, Obras de San Juan, Unión Vecinal Trinidad de San Juan, Ciudad de Buenos Aires y Paracao de Paraná; mientras que se notificaron las bajas de Bolívar y Gigantes del Sur de Neuquén.



Será el cuarto equipo marplatense en la historia del máximo certamen nacional de clubes de voleibol, tras las participaciones de Peñarol, Mar Chiquita-Mar del Plata y Buenos Aires Unidos.