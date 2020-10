“Cielo” Castro: el pringlense que cautiva con Paloma y Arturo

Anahí González

Cielito. Así le decían en casa cuando era niño, en Pringles, su pueblo natal.

Fue el primer y único varón de la casa entre cinco mujeres hasta que llegó el hermano más chico. Todo el día Cielito de acá, Cielito de allá; y le quedó.

Con toda esa energía femenina tan envolvente a su alrededor, Joaquín Castro, Cielito, fue desarrollando una personalidad sensible, creativa y muy receptiva.

Nada fácil para un chico de pueblo, de hace 25 años atrás, cuando adultos y pares esperaban que le gustara más jugar al fútbol que hacer “cosas raras” como inventar banderas, marcas, originales diseños de auto sobre papeles.

Entre los 10 y los 12 años, vendía el diario en la calle con sus primos. Iban de a dos en una bicicleta o varios en distintas bicis. Eso lo marcó porque él no podía dejar de mirar las contratapas del matutino "El Orden" y de otros que también ofrecía.

Las observaba de un modo distinto, con una especie de fascinación, con la intención de, algún día, hacer algo así, esos dibujos, esos personajes.

El tiempo pasó, la tumultuosa adolescencia con su remolino lo alejó un poco de este anhelo –pero no del todo- y hoy, Cielito se transformó en Cielo Joaquín Castro, dibujante de historietas reflexivas, emotivas, positivas, acompañadas por textos que tienen miles de seguidores en las redes sociales.

Y los likes no quedan ahí, llevan el pan a su mesa cada día, ya que la gente se comunica para pedir sus obras en distintos formatos, lo que lo llevó a publicar un libro: Mi perro y una flor (Editorial Hespérides) que va por la segunda edición.

Los personajes tan queridos son Paloma, una niña en situación de calle y su perro Arturo, un galgo negro que no la deja sola y es su mejor amigo.

“Arranqué en 2017, en Pringles, y me propuse inventar personajes; no quería que fueran al azar”, dijo.

“Elegí a Paloma porque siempre me llamó la atención la espontaneidad, sinceridad y falta de contaminación de los niños”, contó Cielo.

El hecho de que el personaje viva en la calle le permite abordar temas que no necesariamente tienen relación con la niñez.

“Una criatura así, expuesta a tantas cosas, tiene otra visión de la vida, muy distinta a la de un niño con las necesidades básicas cubiertas”, expresó.

“Paloma está más desprotegida y recibe al mundo de una forma más cruda”, describió.

Ella vive en una caja con su perro, lo cual en Pringles, podía parecer raro, porque no hay niños en esta situación, pero cuando Joaquín se mudó a la capital esta imagen dejó de ser fantasiosa. Se transformó en una postal cotidiana.

“Me mudé para crecer con el dibujo, lo vi por ese lado. Y no hablo necesariamente del tema económico. Quería experiencias nuevas. Una ciudad con millones de habitantes es muy diferente a un pueblo”, dijo.

Al principio, dibujaba con lápices policromo comunes sobre hojas en blanco, las fotografiaba y subía a las redes, pero desde hace un tiempo está explorando con acuarelas, lo cual permitió un salto de calidad a su trabajo.

El uso de los colores no es casual: si Paloma quiere expresar algo que no es tan bueno aparecen los grises, los rayones, los remolinos de enredos.

"La idea es darle imagen a lo que la gente siente y no ve”, dijo Cielo.



Facebook/Paloma y Arturo.

“Uno puede estar explotando de alegría y quien está al lado, sin conocerte, no ve ese sentimiento. Me gusta graficar eso, darle imagen a los sentimientos”, contó.

La gente consume sus dibujos originales, agendas, libretas, cuadros y el libro.

El año pasado, una firma que fabrica muebles rústicos–familiaechaide-, lo invitó a pintar en vivo sobre bastidor en Casa FOA, la tradicional muestra porteña de arquitectura, diseño interior, industria y paisajismo.

“Hasta me escribe gente que perdió a su perro para que haga un dibujo con mi estilo con alguna frase especial”, contó.

También hace cuadros que no tienen relación con la historieta y dibuja animales, flores y más diseños propios.

“El libro surgió porque la gente quería tener también los textos que a veces escribo debajo de las historietas. Por eso me animé a sacarlo”, confió.

Cielito creció y hoy quedó Cielo, el artista, la persona que pudo cumplir el sueño de expresar y compartir lo que antes solo habitaba en su mente y en su corazón y vivir del arte.

Los comienzos

Sus primeras viñetas las compartió en 2017, en Pringles, pero no aclaró enseguida que eran de su autoría. Entonces, trabajaba en una fábrica, operando maquinaria peligrosa. Hasta que, en 2018 tuvo un accidente y perdió dos falanges.

Eso lo impulsó a dejar el empleo y mudarse a la capital.

Allí consiguió un trabajo, un departamento y decidió que ya no postergaría más su sueño de dibujante. Había que probar. Y le fue tan bien que ya no paró.

"Primero uno observa algo que le gusta; eso que le llega de una manera distinta. En la adolescencia eso se borra un poco pero no se pierde. Cuando se pasa el remolino, uno vuelve a lo que lo marcó desde un principio”, dijo.

Sus historietas son reflexivas y muy emotivas y siempre aportan una mirada optimista, de agradecimiento, confianza, entrega. Son mensajes de amor a la vida con sus luces y sombras; con colores vibrantes y contrastes.





Las burlas. “Siempre me resultó incómodo que la gente me preguntara ¿por qué dibujás? Es como preguntar ¿por qué jugás al fútbol? Nunca mostré lo que escribía por temor a las burlas. Ya se burlaban bastante de que dibujaba todo el tiempo”, dijo.



Agradecimiento. “Agradezco haber crecido entre mujeres, y con las mujeres que crecí. Mi mamá tuvo una vida dura que no la endureció ni la volteó, nos dio todo a su manera. Todo lo que me dieron los traslado a la visión que tengo de la vida y es lo que me guía para expresarme y dibujar”, concluyó.