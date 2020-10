Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Me retiré a los 32 años porque tenía la cabeza quemada”.

De entrada, Guillermo Rubén Alvarez, ex goleador y uno de los eslabones modernos de la cadena futbolística que ligó a Sporting con los éxitos en la Liga del Sur, activó el motivo principal de la nota periodística.

Costó convencerlo, hasta segundos antes de que se prenda el grabador juró que le generaba angustia y nostalgia recordar ciertos momentos de su carrera deportiva, sobre todo cuando se refirió al club de sus amores: el “Negro” de Punta Alta.

El “Gringo” colgó los botines en 2012, cuando ya había perdido las ganas de entrenar y no encontraba ninguna motivación para entrar a una cancha y seguir rompiendo redes. Su trabajo en el Correo Argentino y estar al frente de un emprendimiento comercial propio, además de elegir que todos los fines de semana estén destinados a su familia directa, desviaron cualquier tipo de interés por la “redonda”.

“Mis últimos años como jugador no los disfruté. No aguantaba los viajes, las concentraciones y me costaba armar el bolso para ir a entrenar. Me sentía incómodo, sufría, tenía la cabeza ocupada en otras cuestiones que nada tenían que ver con el fútbol. Me empecé a dar cuenta de que estaba grande, que el físico no era el mismo que a los 20 y que tenía que proyectar mi vida con la mente de un ex jugador”, señaló el “Gringol”, tal como lo bautizó un periodista de este diario.

“En 2011 prioricé ir a una ciudad hermosa como Mendoza, decidí bajar del Argentino A al B, aunque enseguida me di cuenta que había sido una pésima decisión. Ahí empecé a sentir que tenía que largar todo. Sin desmerecer a nadie, dejar el confort de un club profesional (Comunicaciones, de la B Metropolitana) para pasar a un equipo amateur (Guaymallén, al que arribó por un llamado convincente del DT, Cristian `Pájaro´ Domizzi), donde renegué cada uno de los santos días, fue un error que jamás me perdoné”, señaló el atacante puntaltense.

“Todo eso, sumado a un desinterés que hasta a mi me llamaba la atención, fue un combo explosivo para pensar seriamente en dejar. Más allá de que influyeron un montón de cuestiones, en Guaymallén sufrí atrasos en los pagos y soporté unas cuantas promesas sin cumplir”.

“No estaba acostumbrado a eso, porque en los clubes donde había estado, tarde o temprano, siempre terminé cobrando lo que me correspondía. A los 32 años me había cansado de discutir con los dirigentes y de reclamar deudas que se seguían agrandando y que no había formas de saldarlas”, esgrimió.

—Perdón que vuelva al principio, pero sigo sin entender lo de “cabeza quemada”.

—Que se entienda: no me refiero a problemas de drogas, alcoholismo o de conducta; y jamás me tiré a chanta pretendiendo jugar sin entrenar. Lo de cabeza quemada tiene relación con no haber aguantado la presión de estar en una institución que, por apuntar a objetivos distintos y estar alejada de la realidad a la que estaba acostumbrado, no era quien quería ser.

“Te doy un ejemplo: en Guaymallén creían que habían llevado a Batistuta, y desde un primer momento me hicieron sentir que era el 9 salvador, que el equipo dependía pura y exclusivamente de mis goles. La presión, te juro, era terrible, si el equipo perdía yo tenía que cargar con la responsabilidad de la derrota; lo percibía en los comentarios de los hinchas y en las miradas de reojo de ciertos dirigentes y allegados”.

“Se había conformado un equipo competitivo, pero la gente se había ilusionado demasiado, algunos se habían pasado de revoluciones y, si no ganábamos, la culpa era de los refuerzos o de los que más dinero cobraban. En un momento me pregunté: ¿con qué necesidad tengo que andar renegando? No me pagaban, estaba lejos de mi casa y vivía con el corazón en la boca porque todos los días sucedía algo distinto. Antes de fin de año dije basta, no juego más, pese a que estaba vigente y físicamente me encontraba apto para actuar en esa divisional o a un nivel superior”.

"Victoria", una zapatería que "camina" gracias a una familia feliz: la sonriente y ocurrente Paulina posa junto a sus padres Guillermo y Marianela.

“Me di cuenta que me había llegado la hora porque todo me fastidiaba, viajaba con el plantel y no veía la hora de volver a estar con mi familia. Fue un adiós prácticamente forzado…”, sentenció “Guille”, mientras Marianela Ferrer, su señora, preparaba el café y Paulina (8 años), la hija de ambos, miraba en la tablet unos dibujos animados muy distintos a los de la época de sus padres.

Regreso para el último adiós

—Bueno, en el 2012 volviste a Sporting, ¿con que ambición?

—Sé que podría haber seguido, era cuestión de enchufarme otra vez, pero ya estaba en “modo retiro” y sentía que era tiempo de empezar a transitar otra etapa. Tenía un dinero ahorrado y dos opciones: invertir en alguna propiedad o comprar la llave de un negocio.

“Estando en Mendoza, vi en los clasificados de La Nueva. que se vendía una zapatería en Bahía y empecé a averiguar. Las fotos me gustaron, el local tenía todo en regla y lo señamos enseguida. El negocio salió redondo y hoy es el emprendimiento de la familia (Zapatería `Victoria’, en Alsina 247). Muchos me decían que estaba loco, que era una marca fundida, pero confiamos en Dios, remamos como locos y comercialmente fuimos avanzando. Hasta que llegó la pandemia, claro… (risas)”.

“Conocer el rubro, tener que aprender a vender zapatos, interiorizarme en los precios y en la mercadería, un mundo nuevo que me empezó a consumir mucho tiempo y aceleró mi retiro. Aunque a Sporting no le pude decir que no y decidí continuar un añito más. Recibí ofertas de equipos ajenos a la Liga del Sur, pero no valía la pena emigrar otra vez. Me quedé en mi club, tal vez en forma representativa porque aporté muy poco como jugador, pero fue la forma que encontré para asimilar la despedida y el último adiós”.

—Esa temporada disputaste 19 cotejos (11 en el Apertura y 8 en el Clausura) y marcaste 2 goles.

—Volví para retirarme en el club que me vio nacer; era la única manera de tener la consciencia tranquila. En ese momento la dupla de ataque la integraban Jeva y Mosqueira, y a mi y a “Chicha” (Federico Nieto), quien también le ponía fin a su carrera, no nos quedaba otra que esperar en el banco. Pese a que futbolísticamente no fui el que hubiese querido ser, lo disfruté y fui feliz.

“Por la zapatería, se me complicaba viajar todos los días a Punta Alta a entrenar, no me daban los horarios y andaba a las corridas. Fue el momento de colgar definitivamente los botines, aunque todavía me hace ruido la sensación que, con una buena pretemporada, podría haber continuado una o dos temporadas más”.

—“Chicha” tuvo su partido despedida, ¿vos lo tendrás en algún momento?

—Ja, ja... No sé si lo merezco, ya pasaron muchos años y los pibes que están debutando en Primera no creo que sepan de mi existencia. No le pensé, no sé que decirte. ¿No le estarás metiendo demasiada presión a la dirigencia?...(risas).

“Disfruté mucho el partido que le hicieron a “Chicha”, mi gran amigo, el compañero de mil batallas. Con la mano en el corazón te puedo asegurar que de todo lo que viví en Sporting, no me arrepiento de nada”.

—¿Te acordás cuál fue el último encuentro con la rojinegra?

—Sí, con Liniers, que nos tenía de hijos, en la avenida Alem. Perdimos 2-1 y terminamos con cuatro delanteros en cancha: Jeva, Mosqueira, Nieto y yo. Mentalmente estaba preparado, pero igual me costó la previa. Me levanté a desayunar con un nudo en el estómago, apenas almorcé y el corazón latía más fuerte que en otras ocasiones. Era mi último partido, y el solo hecho de pensarlo me generaba nerviosismo y ansiedad al mismo tiempo.“

“El vestuario, la charla técnica, todo transcurrió normal hasta que terminó el partido, ahí sentí que se me venía el mundo abajo. Era el final de un ciclo hermoso, y más allá de la tristeza y la melancolía, sabía que había tomado la mejor decisión. Puedo decir que yo dejé al fútbol y no el fútbol a mi”.

Lejos del gran ídolo

El “Gringo” es el quinto goleador histórico de Sporting, y por más que haya seguido jugando algunos años más, le hubiese sido imposible alcanzar al primero, al gran Salvador Pedro Cicchini, el máximo ídolo del mundo rojinegro, autor de 220 conquistas y campeón liguista en 1963, 1964 y 1974.

“Los que lo vieron jugar decían que era un `animal´, un delantero voraz. No lo hubiese alcanzado nunca, pero tené en cuenta que yo jugué pocos años en Sporting (10 campeonatos, alternados), porque me iba, volvía, me daban a préstamo otra vez... Si hubiese hecho toda la carrera en mi club, por ahí hoy estaría más cerca de Salvador... (risas). No me puedo quejar, me ha ido bien y marqué goles en todos los torneos”.

—A 8 años del retiro, ¿sentís que sos valorado por la gente de Sporting?

—Considero que soy valorado y respetado. Y lo veo reflejado en hechos simples y cotidianos de la vida. Te doy un ejemplo: el último verano, en la playa de Pehuen Co, unos chicos de no más de 20 años pararon un picadito de fútbol para saludarme. No sé si alguno de ellos me vio jugar, no creo, pero me conocieron, y eso que estoy más gordo y tengo el pelo corto, je, je.

“Cuando voy a Punta Alta siento que hay un feeling especial con la gente de Sporting. Es un orgullo que te digan: “gracias Gringo por todo lo que diste por el club”. Creo que después de eso no podés esperar más nada. Es reconfortante sentirte profeta en tu tierra”.

Guillermo arrancó en la escuelita de Sporting a los 8 años, en una categoría más grande porque los chicos de su edad todavía no eran recibidos en los clubes. Pasó por todas las divisiones hasta llegar a Primera, en 1996.

“Siempre quise jugar al fútbol, estaba convencido, por eso nunca se me dio por practicar otro deporte. Mi tío (Alejandro Posado) me llevaba a la cancha y yo le decía que algún día iba a salir campeón con Sporting. Y se dio”, admitió el “Gringo”, quien festejó los títulos de 1999 y 2002.

—Los de Rosario, ¿también te saludan por la calle?

—Sí, tengo amigos de la contra. En Punta Alta siempre hubo chicanas de uno y otro lado, pero al menos yo no recuerdo un solo incidente en un clásico de la ciudad. El folklore siempre tuvo un limite y nos hemos respetado mutuamente.

“Jugar un clásico, más allá del resultado, tiene su parte cómica, porque el que te puteaba desde el alambrado en la cancha, en la semana te invitaba a tomar mate. Al menos yo nunca mezclé la amistad con los sentimientos futbolísticos”.

“Dentro de la cancha eramos enemigos, como perros y gatos, cada uno dejaba todo por sus colores, pero después, con muchos chicos de Rosario nos juntábamos para un asado. Lo que si reconocen ellos, con bastante envidia, es que nunca tuvieron una dupla como la que conformamos con `Chicha´... (risas). Preguntale a quien quieras, a López Rueda por ejemplo, te lo va a reconocer”.

En nuestro medio, el “7 bravo” de Sporting reforzó a Villa Mitre en la B Nacional 2001-2002 (30 partidos y 6 goles) y en el Argentino A 2004-2005 (14 y 6).

—¿Dejaste un buen recuerdo en el hincha tricolor?

—Los seguidores de Villa Mitre son muy parecidos a los Sporting: pasionales, te bancan a muerte y no te dejan a pata nunca. Es un club muy lindo, que me permitió dar un paso importante en mi carrera, como fue jugar en la segunda división del fútbol argentino.

“Hoy, Villa Mitre tiene su sello propio, ya no es más el equipo de la misma Liga de donde surgió Olimpo”.

En primera persona

—¿Sos renegado?

—Sí, y más cuando jugaba. Sentía que no me podían tocar, me quejaba de nada. No me gustaba que me persiguieran para pegarme, y muchos menos cuando sabía que me querían sacar del partido. Era vagoneta, bastante calentón, pero se me pasaba enseguida.

“Con `Chicha´ eramos dos gordos renegados, aunque yo debo reconocer que cuando jugaba estaba flaco... (risas). Si nos tiraban pelotazos y había que correr, nos enojábamos; si estaban al lado nuestro y no nos entregaban la pelota al pie, los mandábamos a ferir churros. Eramos así, nuestros compañeros nos comprendían y nos querían.

—¿Alguna vez terminaste a las piñas con algún rival?

—Jamás. Si tenía que meter, metía, si me jugaban fuerte, respondía; nunca me quedaba atrás, el carácter no lo podía disimular. Con Marcos Del Cero estuve a punto de irme a las manos, con él jugaba un partido aparte cada vez que se enfrentaban Sporting y Liniers. Nos sacábamos chispas, nos boqueábamos, era terrible como nos peleábamos...

“Marcos era un defensor fuerte, de mucha personalidad. Nunca nos llevamos bien, hasta que el destino del fútbol hizo que nos encontráramos en el mismo equipo. Fue en Brown de Puerto Madryn, donde él era ídolo. Cuando lo conocí, me di cuenta que era un fenómeno, una excelente persona”.

—No era conveniente ir al choque con Marcos...

—Nooo... Calzaba 44 y se hacía sentir cuando pasaba corriendo a tu lado. Si saltabas a cabecear con él, un regalito te llevabas seguro. Te dejaba doliendo, no jodía, nunca lo vi arrugar. Encima te miraba desafiante como dándote a entender: “¿querés más?”.

“Muy parecido a él era Martín Stagliano, un defensor aguerrido y muy inteligente para marcar. Lo sufrí cuando él estaba en Olimpo, aunque después fuimos compañeros en Sporting y ahora somos amigos. Las vueltas del fútbol son increíbles...”

“Debo reconocer que me molestaba bastante que me hagan marca personal, peor no era cagón, porque si me buscaban me encontraban. Fui un delantero leal, nunca lastimé a nadie y lo que pasaba en la cancha queda en la cancha”.

—¿Por qué te cuesta hablar de tu carrera, un poco te tuve que rogar para que aceptes hacer la nota?

—Pese a que fui feliz en mis años como futbolista, me hace mal traer ciertas imágenes a la mente, los recuerdos me generan nostalgia y bastante tristeza. A veces creo que pasó todo muy rápido, que podría haber disfrutado un tiempo más, que hoy podría seguir ligado al fútbol, que se yo...

“Si me das a elegir, prefiero no recordar, no volver a atravesar ese limite imaginario que me puse cuando dejé de jugar. Después del retiro cambié, soy otro, pienso de una manera totalmente distinta. Por supuesto que me dan ganas de entrar a una cancha otra vez, pero tengo que entender que mi papel de hincha es ir a ver a Sporting y volverme a mi casa cuando el terminó el partido”.

“A veces, cuando veo un video de mi época, no puedo creer que yo sea el de pelo largo y piernas flacas. Me corré un escalofrío por el solo hecho de estar imaginándolo. Pensar que ahora me cuesta correr, me duele la rodilla y no pateo una pelota ni de casualidad. Nos estamos poniendo viejos...”

“Dos dirigentes me cortaron la carrera”

En Sporting, el “Gringo” sostuvo 221 y señaló 100 goles, aunque él cree que tiene algunos más.

“Cuando pasé los 100, en el club me dieron una camiseta (la que sale en la foto), y estoy seguro que después unos tantitos más convertí (los datos aportados por Eduardo “Cocho” López son oficiales). ¿Se perdieron en el camino?”, ironizó el puntaltense.

En Villa Mitre sumó 30 presencias y 6 tantos en la B Nacional 2001-2002, y 14 compromisos (también 6 conquistas) en el Argentino A 2004-2005. Poteriormente, su derrotero continuó por Brown de Puerto Madryn (2005-2007), Gimnasia de Mendoza (2007-2009), Crucero del Norte (2010), Comunicaciones (2010) y Guaymallén (2011).

—Estuviste cerca y sé que te ilusionaste con algunos sondeos de clubes de Primera división de AFA, ¿por qué no se dio?

—Fue mi sueño frustrado. Pasé por varios equipos y más de una vez algún compañero me dijo: “podrías estar jugando en Primera de AFA”. Siempre confíe en mis condiciones y nunca me sentí menos que nadie, y eso que compartí planteles con monstruos que tenían chapa, nivel y prensa.

“En la teoría podría haber llegado, pero si no se dio fue por algo. A veces en el fútbol necesitas ser tocado por la varita mágica, estar en el momento justo y en el lugar indicado y que la persona que te vaya a ver jugar decida por si sola y no por malas influencias.

“Estoy convencido de que no llega el que mejor juega, sino el que tiene un buen representante o un contacto a otro nivel. Tal vez ahora cambió un poco, en Buenos Aires se están fijando más en el interior, los videos vuelan por las redes sociales y si hay un futbolista distinto al resto se enteran enseguida. Antes, para hacer una prueba, debías viajar y hacerte cargo de los gastos, y no todos teníamos esa posibilidad”.

—Varios compañeros que tuviste en Sporting podrían haber llegado, siempre me lo recalcás.

—Sí, por supuesto. Las comparaciones son odiosas y no me gusta desprestigiar a nadie, pero la “Chicha” no era menos que Delorte por ejemplo. El “Flaco” hizo una carrera extraordinaria, saltando a la fama por estar en Olimpo. A eso le apunto: si Nieto, que tenía unas condiciones envidiables, estaba en Olimpo, por ahí su suerte hubiese sido otra.

“Te digo más: `Chicha´ podría haber llegado a otro nivel, al fútbol europeo quizás, pero no tuvo la chance de vivir, de entrenar y de cobrar como un profesional”.

“Otro que podría haber triunfado lejos de Sporting es Ulises Fochesatto, quien tampoco tuvo la posibilidad de que lo elijan. Tal vez era “bajito” para el puesto, como aseguraron algunos técnicos, pero le sobraban otras cualidades. Lo de la altura es relativo, Roberto Ayala no medía dos metros, era normal y fue, a mi gusto, uno de los mejores centrales del fútbol argentino”.

—A los 18 años fuiste a Newell’s, jugaste un campeonato entero en la cuarta y compartiste varios entrenamientos con Primera. Ahí si estuviste a punto de tocar el cielo con las manos…

—Sí, el técnico de la cuarta era el “Mono” Oberti, quien empujó bastante para que yo siga creciendo y mejorando. Sobre fin de año, los dirigentes me dijeron que después del receso de verano tenía que volver, pero ya con el pase en mi poder. Pensé que todo iba a ir bien, pero en Sporting no estaban de acuerdo con mi progreso y la única manera que tenía para ir a otro lado era a préstamo.

De repente, el entrevistado cerró los ojos, tragó saliva y destiló veneno.

“Todavía me dura la bonca, por la injusticia, porque fueron egoístas. Te cuento: antes de irme a Newell’s, un grupo empresario de Mendoza llegó a mi casa para reunirse con mi papá (Rubén); tenían toda la intención de comprar mi pase. Arreglamos los números y las condiciones de un futuro contrato, pero Sporting se metió en el medio, exigió una cifra exorbitante y la operación quedó trunca en ese mismo instante”, remarcó Alvarez.

—¿A qué directivos rojinegros te referís?

—No viene al caso nombrarlos, pero en ese momento eran presidente y vice del club. Es una herida que continúa abierta, porque sigo sin creer como no me dejaron ir. Se cerraron de tal manera que no hubo forma de convencerlos. No tuvieron tacto, porque tranquilamente podrían haber llegado a otro acuerdo: darme por poca plata, estableciendo una cláusula de compra o pretender un porcentaje por futuros traspasos.

—Esas “modas” actuales eran poco habituales antes.

—Sí, ahora hay mucha libertad parta negociar y un montón de variantes para concretar un acuerdo. Nunca entendí porque los dirigentes de Sporting retenían a los jugadores del club; al menos a mi no me dieron ni una oportunidad. Por suerte esos dos directivos sin ideas ni conocimientos ya no están más en la institución”.

“Cada vez que me tenía que ir a préstamo arrancaba una novela de terror. El equipo que me quería ofrecía un dinero, pero ellos, sin tener en cuenta la realidad de ese club o la categoría, redoblaban la apuesta. Exigían un dinero que nadie podía pagar, pero tampoco me lo daban a mí, que me tenía que quedar por culpa de ellos. Ni siquiera me igualaban la oferta: si ellos creían que valía tanto, al menos se hubiesen acercado a ese “tanto”. Debió ser así.

“En el tire y afloje, el único perjudicado fui siempre yo. La situación cambió recién en 2005, cuando me pude comprar el pase y me empecé a manejar por sí solo”.

—¿Crees que hoy existe otra mentalidad dirigencial en Sporting?

—Totalmente. Hay otra cabeza, una apertura marcada, un trato más ameno entre jugadores y dirigentes. Si hoy un chico de Sporting tiene la posibilidad de ir a jugar a un nivel superior, el club tratará de que cumpla el sueño, de que progrese y que pueda llegar lo más lejos posible. Si le cortás las alas de entrada, no crecés vos como entidad ni tampoco el pibe.

“Hoy el fútbol se maneja de otra manera, pero para ser parte del sistema, para hacer lo que hizo Liniers con Lautaro, tenés que entender que los jugadores son el patrimonio del club y que nos los podés tratar como esclavos”.

—¿Sentís que la chance de pegar el salto se te escapó cuando estabas en Newell’s?

—Ese era el momento pare despegar, pero me bajaron de un escopetazo. Pasó el tren, como dicen, y no me subí. Bahhh… en realidad dos dirigentes que no entendían nada no me dejaron subir. Sentí y siento que ellos me cortaron la carrera.



Con el "Chicha”, como hermanos

“Federico Nieto fue el mejor socio que tuve en ofensiva”, disparó el “Gringo” sin titubear.

“Jugué con varios compañeros pillos y muy inteligentes, pero con “Chicha” nos entendíamos sin mirarnos. Formamos una dupla completa en todos los sentidos; yo sabía cuando él iba a peinar el balón, cuantas marcas iba a arrastrar y en que sector de la cancha iba a pivotear. Conociéndolo, entendía si tenía que tirar una diagonal hacia adentro o ir por afuera; jugábamos de memoria”, describió.

“Si yo desbordaba, el centro tenía que ir bombeado al segundo palo, porque era imposible que el `Gordo´ pique al primero; era un esfuerzo inhumano…(risas). Hicimos muchos goles, jugábamos el uno para el otro”.

—Tenés que reconocer que no marcaban a nadie.

—Nooo… A veces nos pedían que corriéramos a los laterales o tapemos al 5 rival, pero no, con “Chicha” bajábamos al trotecito. Nuestros compañeros nos puteaban en todos los colores, nos pedían que corramos, pero nosotros le contestábamos: “dámela al pie y hago lo que vos quieras”.

“Algunos se enojaban y nos dejaban de hablar, pero eramos así, dos “Gordos” rezongones. Además, arriba jugábamos libres, aunque era yo el que más se tiraba a los costados”.

—¿Por qué te expulsaron tanto (10 tarjetas rojas en 265 encuentros)?

—Porque era bocón y muchas veces me comportaba de manera infantil con los árbitros. El que más veces me expulsó fue el “Caballo” Ruiz, a quien no se le podía hablar porque te contestaba con las tarjetas. Con él tenía la mejor onda, pero siempre le dije que estaba bastante loco y eso no me lo perdonaba. Muchas veces le pedías amarilla y te decía: “sí, se la voy a sacar (al rival), pero también va para vos. ¡Que lindo personaje!.

“Otros árbitros te hacían calentar, te provocaban y te sacaban de las casillas. En un Olimpo-Sporting, en el Carminatti, se me salió la cadena con Rubén Molina, quien me informó por `intento de agresión´, aunque la patada que le tiré (gracias a que la `Chicha´ me agarró de atrás justo a tiempo) no llegó a destino, lo comprobó el video que presentamos para que no me den un año de suspensión.

“Nos había expulsado a dos jugadores y nos cobraba todo en contra, entonces le fui a hablar, pero me contestó mal y me pidió que me calle porque también me iba a echar. Me volví loco, le dije de todo y reaccioné mal, lo reconozco”.

“Esa tarde Molina estaba enfurecido, no sé que le pasaba, imagínate que ni Fabián (Escudero) lo podía hacer entrar en razón para que le afloje con las tarjetas. Me acuerdo que me dieron tres fechas, la saqué barata”.

—¿Te costaba mantenerte en forma física?

—Cuando jugaba siempre me mantenía en peso. No podía adelgazar mucho, siempre fui morrudo y de contextura grande. En los primeros años de carrera no me cuidé tanto, pero después, cuando empecé a jugar a otros niveles, sí, porque la alimentación y el descanso son fundamentales en la vida de un futbolista de elite.

“Hoy reconozco que estando en Sporting me gustaba más comer que entrenar. Cuando terminábamos de entrenar, nos cruzábamos al kiosco que está frente al estadio para comer alfajores y tomar alguna gaseosa. Eramos un grupo de amigos que jugaba al fútbol, que gracias a Dios nos fue bien. En Sporting siempre integré equipos con alma y mentalidad ganadora”.

—¿Vas a ver a Sporting, seguís ligado al club de alguna manera?

—Muy poco. No voy por cuestiones de tiempo, porque vivo en Bahía y trabajo de lunes a sábado. En su momento, “Chicha” me ofreció trabajar en el club, dar una mano en las inferiores, pero no me quiero comprometer porque no puedo. ¿Como dirigente? No me lo propusieron nunca; lo tendría que pensar.

“Fui a ver a Sporting la última vez que salió campeón, pero te repito: me hace mal, no es fácil estar en la tribuna, ir al vestuario y pasar por la utilería; son sensaciones encontradas, fuertes, muchos sentimientos juntos.

“Volver al lugar donde pasaste tan gratos momentos es una conmoción violenta, difícil de explicar. Debido a eso casi ni voy al Mendizábal, pero de a poco tengo que ir enterrando el pasado para poder disfrutar el presente. Y si el club me necesita, ahí voy a estar”.

El “Pepe Argento" del centro bahiense

Por la mañana, Guillermo Alvarez trabaja en el correo, y por la tarde atiende, junto a su esposa Marianela, la zapatería que tiene a su nombre desde hace ya casi 7 años.

—Estás todo el día fuera de tu casa, ¿no tenés temor a contagiarte de coronavirus?

—Miedo no, respeto. Me cuido y tomo los recaudos necesarios, siempre tratando de hacer lo que las autoridades gubernamentales nos piden, pero hasta cierto punto, porque no creo en todo lo que dicen. En marzo, cuando recién arrancaba esta historia de la pandemia, nos encerraron a todos, y ahora, que tendríamos que estar más “guardados”, nadie controla nada.

“Como sociedad, por respetar ordenes, estamos en otra sintonía, aunque es cuestión de remendar el error y empezar a actuar con celeridad, porque la situación desborda por todos lados y terminaremos todos infectados”.

—¿Qué hacés en el correo?

—Estoy en atención al cliente, en una oficina de reclamos, tratando de atajar las quejas y los disgustos de la gente. Entré al correo como cartero, en Punta, pero cuando me dieron el traslado a Bahía, empecé en el mismo lugar donde estoy ahora.

“En mi sector percibo cómo vive la gente, con que ánimo anda por la calle. A veces el grado de agresión es alarmante, aunque trato de aportar soluciones y de no enojarme con nadie”.

—¿Y en la zapatería?

—Estoy en la caja y solo colaboro con mi señora, en la atención al público, cuando se acumula gente.

—¿Aprendiste algo de zapatos?

—Poco. Cuando arranqué no sabía lo que era un stiletto, pero escuchando a las mujeres aprendí. Tengo que estar muy al tanto de la mercadería y de los precios, siempre respetando las modas y las estaciones.

“Aprendí a combinar estilos y modelos, sé que cuero es mejor que el otro y hoy tepuedo asegurar que la zapatilla es más buscada que el zapato. ¡Qué tal, te maté ehhh!”

—Si tenés que atender a una mujer que te pide consejos, ¿no hay celos de tu compañera de local?

—Ja,ja. A esta altura…. Nos conocemos desde los 19 años, está curada de espanto y ya gastó todas las cuotas de celosía. Ella confía en mi y yo en ella.

“Me cargan, me dicen que soy el “Pepe” Argento de Bahía, pero Francella hay uno solo”.



El 11 ideal de ex compañeros

"Voy con un 4-3-1-2. A ver... Julio César Gaona; Walter Marquez, Silvio Giovenale, Gabriel Tomassini, Walter Ledesma; Miguel Faiazzo, Ceferino Díaz, Ale Sepúlveda; Rodrigo Marangoni; Federico Nieto y yo. DT: Arnaldo Sialle".

"Los suplentes: Fabricio Amaya, Marcos del Cero, Diego Levato, Diego Escudero, “Tati” Campos, Barrionuevo y Daniel Paz".



La anécdota (2x1)



Cuestión de peso. “Cuando arrancó la pretemporada para el Argentino B 2004, el `Profe´de Sporting, el `Negro´Carrizo, convocó al plantel para el primer entrenamiento, pero a `Chicha´y a mi nos mandó a hablar con su hermano (Carlos Eduardo, el `Mandy”, médico endocrinólogo y licenciado en nutrición) para empezar un tratamiento que nos permita bajar de peso. La idea era ponernos más finos, más fibrosos, quemar grasas y sentirnos mejor”.

* “Nos dio un régimen de comidas y nos pidió que volviésemos en 15 días. Al regreso, al entrar al consultorio, lo vi al `Chicha´ con la misma cara de preocupación que yo; él tampoco se había cuidado. ¡Cuando nos pesamos! La balanza no mintió, estábamos pasados 2 o 3 kilos y el `Doc´, que no podía creer lo que estaba viendo, nos dijo de todo y nos termino echando del lugar”.

* “Pero antes de que nos vayamos, a mi me preguntó qué había comido. Le contesté: `un cuarto de pollo, más otro cuarto, más las patas, es decir medio pollo´ Encima el `Chicha´ acotó, `pero no desgrasado, con salsa y a la olla´. Ahí se pudrió todo, y Eduardo nos dijo que iba a volver a hablar con nosotros cuando nos tomemos las cosas en serio. No teníamos cura”.

La famosa “pata”. Ese mismo año, en un asado en el club junto a dirigentes y cuerpo técnico, llegué temprano y me senté en el medio de una mesa larga. Cuando íbamos a empezar a comer, ¿quién se sentó enfrente? Sí, el `Mandy´. Sabía que me había venido a controlar, pero el chorizo, las achuras y la carne eran más fuertes que yo. No le dije que no a nada”.

* “Me miraba constantemente, me daba por las p..., pero seguía comiendo sin sentimiento de culpa. Hasta que me dijo: `Gringo, aflojale un poco´. No le contesté, le di un golpe a la mesa, me paré caliente y me fui para el estadio (el salón se encuentra abajo de la tribuna oficial). Me senté en la Visera, en medio de la oscuridad, con un fastidio bárbaro”.

* “En eso escuché pasos por la escalera, y la voz del `Chicha´: `Tomá Gringo, yo se lo que es tener hambre y que no te dejen comer, no le des bola a ese´, y me alcanza una pata de pollo envuelta en una servilleta de papel. Se quedó conmigo. Ahí te das cuenta lo que un amigo hace por vos. Hacíamos buena dupla hasta para eso”.

Más para el álbum

