Rally Dakar: Orly Terranova trepó a lo más alto de la general en Autos

Los argentinos Orlando Terranova y Kevin Benavides continúan siendo las principales referencias nacionales en el Rally Dakar 2020, la competencia más exigente del mundo, que hoy dejó atrás la segunda etapa en el desierto árabe.

El mendocino, a bordo del Mini, arribó 2° en el segundo tramo de la prueba, iniciado en Wajh y concluido en Neom (Arabia Saudita), a casi 4 minutos del sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), quien completó los 367 kilómetros en 3 horas 37 minutos y 20 segundos.

Con este resultado, Orly marcha primero en la clasificación general, con una diferencia de 04' 43'' sobre el español Carlos Sainz (Mini) y de 06' 07'' sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), campeón vigente, quien marcha tercero.

Por su parte, el piloto salteño arribó 4° con la Honda del equipo oficial, a 3 minutos y 40 segundos del sorprendente Ross Branch (KTM), primer nativo de nativo de Botswana en vencer en un Dakar.

Allí también tuvo una destacada actuación Luciano Benavides (KTM), hermano de Kevin, tras completar el segundo recorrido en el 5° puesto, a casi 4 minutos del vencedor.

La clasificación general la lidera el británico Sam Sunderland (KTM), con un tiempo de 7h 05' 22''. Kevin Benavides marcha tercero, detrás del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 01' 32'' del líder; mientras que su hermano, Luciano, está 7° a 06' 01''.

En cuatriciclos, donde no compite el bahiense Gustavo Gallego, la jornada quedó en poder el chileno Ignacio Casale (Yamaha), quien domina la general sobre el polaco Rafal Sonik (Yamaha), con una ventaja de 09' 09''.

El mejor argentino allí es Manuel Andujar (Yamaha), 7° en el tramo cronometrado de hoy, quien ocupa el 5° puesto en la general, a 1h 11' 33'' del piloto trasandino.

Sudamérica también pisa fuerte en UTV de la mano del chileno Francisco López (Can Am), dominador de la segunda etapa y de clasificación general. En la general, Chaleco se impone con una diferencia de 9' 37'' sobre el estadounidense Casey Currie (Can Am).

La tercera etapa de la prueba a desarrollarse mañana, se iniciará y culminará en Neom. Los pilotos deberán recorrer 427 km de especial y 77 km de enlace.