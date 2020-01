Bahía Blanca marcó un nuevo récord en donación de órganos: "Muestra que se hizo un buen trabajo"

Bahía Blanca volvió a marcar un nuevo récord en materia de donación de órganos superando ampliamente los promedios de la provincia y de la Argentina durante 2019.

En un año que fue histórico a nivel nacional y que el país alcanzó la cifra de 19,6 donantes por millón, en nuestra ciudad ese número llega a 69,7. En tanto que en la provincia de Buenos Aires el cálculo promedia los 13,5.

El doctor Jonás Bracco, jefe de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Municipal, explicó que estos buenos números a nivel nacional se dieron en parte a la implementación en mayo del año pasado de la Ley de Donantes.

"Bahía ya venía preparada para tener una tarea tarea semejante pero la verdad es que aumentó por lo menos un tercio más de lo que teníamos respecto de años anteriores", afirmó en diálogo con Canal 7.

"Eso sin dudas muestra que se hizo un buen trabajo y que Bahía está capacitada para llevarlo adelante", agregó.

En 2019, el Hospital Municipal bahiense fue ubicado en la segunda posición entre las más de 25 instituciones de la provincia que generan donantes de órganos y tejidos, según un informe dado a conocer por Udepro Región Sanitaria Primera Cucaiba.

"Hay que trabajar ahora en ciertas cosas que no están hechas no porque no se hayan pensado sino porque necesitan un tiempo largo para poder modificarse que es generar mayores centros de implante con mayor capacidad de implantes porque tenés mayor capacidad de generar donantes", explicó.

Marca histórica

La marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en Argentina fue superada en 2019, con un total de 883 procesos de donación, que permitieron que 1.945 pacientes en lista de espera accedan a la intervención, y de esta forma el país alcanzó una tasa de 19,6 donantes por millón de habitantes, la más alta de su historia, informó el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) esta semana.

Según el informe del año, el total de procesos de donación de órganos "creció un 26 % con respecto al año anterior, pasando de 701 en 2018 a 883 en 2019".

De esa manera, "Argentina se acerca por primera vez al promedio anual de donantes de los países de la Unión Europea, que se ubica en 22.2 por millón de habitantes", añadió el organismo.