Sigue la búsqueda del adolescente que desapareció tras el triple crimen de La Plata

La Policía continuaba hoy con la búsqueda del adolescente de 17 años que desapareció luego del triple crimen de su madre, su pequeña sobrina y su padrastro, en una casa de la localidad platense de Melchor Romero, mientras crecían las sospechas sobre su participación en el sangriento hecho.

"Están todos los números puestos en él porque no viene", expresó el fiscal Marcelo Martini, que está al frente de la causa.

El muchacho era buscado "casa por casa" tras haber desaparecido de su casa el primero de enero pasado, justo cuando las víctimas eran masacradas a puñaladas.

"No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta, no lo sé", expresó el fiscal en declaraciones publicadas por el portal del diario El Día.

El fiscal autorizó este viernes la difusión de fotos del joven para motorizar su hallazgo, mientras que instó al Ministerio de Seguridad bonaerense a ofrecer recompensa a quienes aporten datos concretos sobre el mismo.

En tanto, Martini, indicó, en declaraciones a NA, que por el momento el joven no está acusado por el triple crimen y "no se sabe lo que le pasó", aunque indicó que no hay otra persona a la que se lo involucre en el hecho.

El triple crimen fue descubierto el primero de enero pasado en una vivienda situada en la calle 523, entre 164 y 165.

En ese lugar, Alma Manino, una niña de 5 años, fue encontrada descuartizada adentro de una bolsa, mientras que a algunos metros se encontraba el cadáver de su abuela, Graciela Holsbak, y el de su pareja, Raúl Marino, que estaba decapitado y envuelto en una frazada.

"Los cortaron todos, los atacaron con un arma filosa. Tienen cortes por todos lados, es impresionante. La nena está descuartizada. El hombre fue arrastrado del dormitorio a una habitación contigua en la que estaba la bolsa con el cuerpito de la nena. Es terrible, nunca vi nada igual", sostuvo el fiscal poco después de descubierto el hecho. (NA)