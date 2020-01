Prohíben la venta y consumo de algunos productos cosméticos que se venden por internet

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de venta de unos productos cosméticos que hasta ahora solo se podían conseguirse por Mercado Libre porque "no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso".

Mediante la disposición 480/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial, la ANMAT dispuso: "Prohíbese el uso y la comercialización en todo el territorio nacional, de los productos rotulados como MAGK SOAK OFF BASE COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos; MAGK SOAK OFF TOP COAT, for professional use only, cont. neto 10 ml, sin más datos y NAIL POLISH KYLIE MIRROR, cont. neto 15 ml, sin más datos, en todas sus presentaciones".

Ante una denuncia realizada por un usuario de la Ciudad de Buenos Aires, según indica la ANMAT, comenzó a verificarse si esos productos cosméticos estaban en su base de datos "no encontrándose antecedentes de inscripción vigentes que respondan a dichas marcas y denominaciones".

Según se indica en el Boletín Oficial, "se trata de productos cosméticos que carecen de inscripción ante la Autoridad Sanitaria competente, que se desconoce su origen; y por lo tanto si fueron formulados con ingredientes permitidos y bajo las concentraciones establecidas por la normativa vigente al respecto, motivos por el cual no puede garantizarse su calidad ni seguridad de uso".

Por esos motivos, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud "sugirió la prohibición preventiva de comercialización y uso de los productos detallados en todas sus presentaciones", algo que se concretó este jueves. (NA)