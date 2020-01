Psicólogo bahiense editó un libro para trabajar con familias desde la perspectiva lacaniana

El psicólogo bahiense Martín Montezanti acaba de editar un libro a partir de casos clínicos a lo largo de una década de trabajo en equipo.

Se trata de "Clínica de lo familiar (apuntes lacanianos de una praxis)" y allí se describen experiencias y diversidad de abordajes entre su equipo de trabajo y los grupos familiares y pacientes.

El equipo fue fundado y coordinado por el propio Montezanti en el ámbito de un hospital público de referencia en salud mental de la ciudad de Buenos Aires, hace 10 años.

"Mediante la apuesta de dar cuenta de la clínica a través de una variada casuística, se trabaja sobre intervenciones en grupos familiares complejos de pacientes graves, pacientes que se presentan muchas veces en estados de vulnerabilidad, ubicados desde el discurso del otro en posición de objeto y donde la separación con ese otro no se halla suficientemente lograda o directamente no se ha producido", aclara su autor, quien vivió en nuestra ciudad hasta el año 2001 y es egresado del Ex Colegio Nacional.

"Se trata de un ensayo dirigido sobre todo a profesionales del ámbito de la psicología y de la psiquiatría, y en especial a aquellos interesados en la práctica del psicoanálisis, pues se trabaja con familias de manera innovadora desde la perspectiva lacaniana (tal como el subtítulo lo indica: "apuntes lacanianos de una praxis"), apartándose de los abordajes clásicos en este campo que tienen que ver con la orientación sistémica o el psicoanálisis de grupos", sostiene.

Es un libro que a partir de los casos clínicos va construyendo teoría y, en este sentido, se convierte en una orientación para la escucha del profesional tratante.