Capaldo la rompe en el Sub 23: "Si seguimos así será difícil que nos ganen"

El mediocampista del seleccionado Sub 23 de la Argentina, Nicolás Capaldo, sostuvo anoche que, de mantener el rendimiento en el triunfo ante Chile (2-0), “será difícil que nos ganen” en el transcurso del Preolímpico clasificatorio rumbo a Tokio 2020 que se disputa en Colombia.



“Somos un equipo complicado para los demás, que no da por perdida ninguna pelota, que muerde en todos los sectores de la cancha. Si seguimos así será difícil que nos ganen”, expresó el volante de Boca Juniors, una vez concluido el partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la ciudad de Pereira.



“Le cortamos los circuitos de juego y los golpeamos en los momentos justos”, dijo Capaldo, sobre la victoria que alcanzó el conjunto del DT Fernando Batista.



Argentina (6 puntos) disputará su tercer partido en el certamen que otorgará dos cupos para la próxima cita olímpica el lunes venidero ante Ecuador (0), en partido por la cuarta fecha de la zona A.



“Era importante ganarles a Colombia y a Chile, y lo hicimos. Ahora tenemos que hacerlo con Ecuador, no podemos relajarnos”, manifestó el mediocampista.(Télam)