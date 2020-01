Monte Hermoso: bajaron a la playa y le robaron hasta el auto de su casa

Delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores de una vivienda de Monte Hermoso y robaron dinero y hasta el vehículo del hombre que se encontraba vacacionando junto a su familia.

El hecho ocurrió ayer en Fosatti al 400, cuando Andrés González había bajado a la playa junto a su familia.

Fuentes policiales contaron que la VW Suran, patente JAC 939, de color azul oscuro fue hallada horas después en Coronel Dorrego.

Además, señalaron que tendrían identificados a los malvivientes.

“Era un día lindo para la playa por lo que 15.30 bajamos. Cuando regresamos me encontré que no tenía el auto de la puerta de mi casa. Entré por la parte de atrás y ví que la ventana estaba abierta”, contó el hombre.

“La ventana tiene una reja, por lo que se ha metido alguna persona muy chica de contextura física, me abrieron la ventana y me revolvieron todo, me sacaron dinero, diversas pertenencias, teléfonos celulares y las llaves del auto. Salieron por el mismo frente de la casa”, detalló.

El turista había arribado el viernes a la ciudad balnearia para pasar unos días en la vivienda de sus padres.

Hizo la respectiva denuncia en la comisaría montehermoseña.