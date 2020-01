Ayzaguirre: "Nos hemos quedado sin jugadores"

No es un problema económico y, mucho menos, de actitud. Ciudad Atlántida es un club con trayectoria, de esos donde siempre se le puso el pecho a los inconvenientes. Pero hay algo que este año se escapa de las manos.

"Nos hemos quedado sin jugadores. Lamentablemente se nos van los Moncada y no tenemos reemplazantes para jugar en todas las categorías. Es una situación que no pudimos resolver", dijo Osvaldo Ayzaguirre, presidente del club Social y Deportivo Ciudad Atlántida.

El equipo que viene de coronar dos veces consecutivas con el título de parejas de Primera B se desafilió de la Asociación Bahiense de Bochas, y no participará en los certámenes de esta temporada.

"Lo perdí a Leo (Moncada), que se va a Sporting; y otros cuatro jugadores. Se nos dificulta conformar planteles, por lo que seguramente será un año de transición", dijo Ayzaguirre, su actual presidente.

Ciudad Atlántida fue fundada el 12 de octubre de 1943 y la sede está ubicada en Alvear 745 de Punta Alta.

"Todo lo hacemos con muchos esfuerzo. No tenemos socios y somos un grupo de gente que quiere al club; y por eso fuimos los primeros en afiliarnos y jugar en Bahía. Lo hicimos en 2009 y desde entonces hemos cosechado muchos logros, con títulos importantes. Por eso, lo nuestro es pasajero, pensamos volver", afirmó el "Vasco".

"Lamentablemente no hemos recibido subsidios. Salvo una vez, no hemos tenido esa suerte. Y hoy cuesta mucho mantenerse. Y aunque no es la principal causa de la desafiliación, esperamos por una época mejor para poder volver a competir", remarcó.

"Seguiremos jugando internamente y mejorando nuestras instalaciones. El club no se va a cerrar; por el contrario trataremos de trabajar más que nunca", finalizó.