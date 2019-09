Sansinena-Villa Mitre bajo la lupa de sus entrenadores, antes del partido de esta tarde

Por Fabián Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Sansinena y Villa Mitre estarán frente a frente esta tarde en Cerri, por la quinta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A, y que mejor que sus dos entrenadores para desglosar lo que puede significar un partido entre dos protagonistas de la Liga del Sur, en el tercer nivel del fútbol argentino.

Con el certamen ya en marcha, Marcos González –orientador albirrojo-- y Carlos Mungo –conductor tricolor-- profundizaron varios temas más allá del choque entre dos DT bien nuestros que se quieren seguir ganando un nombre en las esferas nacionales.

--¿En qué momento del equipo llega este partido?

--González: En un buen momento. Sansinena renovó todo su plantel y en poco tiempo debió salir a competir. Creo que demostramos estar a la altura de las circunstancias y podemos crecer partido a partido, sobre todo ante un rival como Villa Mitre que lleva años de trabajo y que se armó para estar en los primeros lugares.

--Mungo: Con el equipo intentando encontrar la puesta a punto en lo futbolístico. Fue una pretemporada atípica y estamos tratando, de a poco, de consolidar nuestra idea futbolística. De cualquier manera, estamos conformes con este comienzo.

--¿Qué les gustó del equipo hasta acá y en qué tienen que seguir mejorando?

--González: La profesionalidad del plantel, la actitud y el compromiso para afrontar los partidos y las dificultades que se fueron generando. Todavía estamos en deuda con la generación de juego y poder mantenerlo tanto de local y visitante. Partido a partido fuimos mejorando en cuanto a la estructura colectiva, pese a que ante Camioneros nos vinimos con una sensación de que no hicimos lo que pretendemos. Sansinena podrá ganar o perder, pero la intención de ir a buscar los partidos tiene que estar siempre por delante.

--Mungo: El equipo está bien en el orden, en el sacrificio. Eso es innegociable y está bien marcado. Es un equipo solidario, que siempre intenta jugar. Pero en todo momento hay cosas por mejorar. Tenemos que seguir trabajando en las terminaciones de las jugadas. En varios partidos tuvimos varias situaciones y no pudimos definirlas. Pero día a día hay que seguir trabajando para mejorar distintos aspectos del juego.

--¿Les sorprendió el arranque del rival de esta tarde?

-González: Villa Mitre se armó para estar en los primeros lugares y tiene la ventaja del tiempo de trabajo que viene realizando. El club está en un gran momento, todo eso se transmite y ayuda. El equipo evidenció un juego muy distinto en los partidos de visitante al que jugó de local y creo que, por mantener una idea consolidada y jerarquía individual, está obligado a luchar.

-Mungo: No me sorprende el arranque de Sansinena. Si bien es un equipo nuevo, se reforzó convenientemente y se de la clase de jugadores que llevó. Se reforzó con jugadores de la categoría y ya tienen un tiempo de trabajo prudencial para el ensamblado del equipo. Es un equipo que tiene las ideas claras. Y, además, es una fuerte localía que me tocó vivirla cuando me tocó trabajar en ese club.

--¿Qué pudieron observar del adversario?

--González: Siempre estudiamos a los rivales. De hecho, armamos un cuerpo técnico que analiza partido a partido encabezado por "Rafa" Aragón y Sebastián Cutini. Villa Mitre es un equipo que prioriza la presión en la mitad de la cancha y el orden táctico tratando de explotar sus individualidades de mitad para adelante y, a partir de ese aspecto, le da mucha verticalidad por los laterales.

--Mungo: Los estuve viendo contra Círculo Deportivo. A la mayoría de los jugadores los conozco. Incluso, alguno hasta he tenido la posibilidad de traerlos a Villa Mitre y no se dio, y a otros los he dirigido. Es un equipo muy ordenado, intenso, que trabaja mucho para recuperar la pelota y salir rápido. Habrá que agudizar el ingenio para poder hacer nuestro negocio y, a su vez, que salga un buen partido, cuestión que no se dio en los últimos encuentros.

--¿Qué desarrollo de partido imaginan?

--González: Creo que será un partido donde los dos protagonistas intentarán buscar algo positivo por el espectáculo. Me parece que los dos intentaremos conseguir un resultado positivo. Después, aquel equipo que, más allá de lo planeado desde lo táctico, se atreva a buscar el resultado se quedará con el partido. Villa mitre tiene muchos aspectos que hay que controlar, pero hay que soltarse y ser inteligentes para jugar esta clase de partido.

--Mungo: Como salen habitualmente esta clase de partidos. Lo imagino trabado y con mucho sacrificio de parte de los dos equipos. Si no se abren con un gol rápido, se tornan feos. Pero ojalá que salga un cotejo más vistoso y que la gente los pueda disfrutar. Obviamente, queremos ganarlo nosotros.

--¿Qué deben repetir de los partidos anteriores?

--González: La intensidad y la inteligencia que demostramos contra Círculo Deportivo, priorizando nuestra identidad de juego.

--Mungo: Lo que hicimos bien hasta acá. Tratar de mantener el orden, ser pacientes porque enfrentamos a un adversario que es difícil en su cancha y que sabe jugar. Pero tenemos que romper por las bandas y llegar con mucha gente en ataque. Después, tenemos que estar atentos en las pelotas paradas y estar bien posicionados.

--¿Por qué creen que hay tanta paridad en la zona?

--González: Porque los equipos vienen de un parate de cinco meses sin competencia y poco tiempo de preparación. Aquellos que mantuvieron la base son los que están arriba del resto y se instaló en la categoría que de visitante hay que sacar algo y es la mentalidad que hay que cambiar.

--Mungo: Hay paridad porque son los primeros partidos y los equipos se están conociendo. La mayoría de los equipos se armaron bien y suele pasar esto en los comienzo. Creo que entre la fecha 10 y 12 se va a empezar a cortar un poco más la tabla.

--¿Están mejor o peor de lo esperado en la tabla?

--González: El arranque es muy positivo. Sansinena debe consolidar partido tras partido su idea, ya que eso es más importante en esta etapa que mirar la tabla de posiciones. Nos propusimos tener una idea que entusiasme al espectador. Por otro lado, creo que aún es muy prematuro para hacer un análisis de la tabla. Me parece que a partir de la décima fecha cada equipo sabrá para que está en el torneo. Por ahora, te puedo decir que para nosotros el arranque es muy positivo.

--Mungo: Quizás podríamos habernos traído los tres puntos de San Luis, pero tuvimos un par de situaciones como los penales, uno a favor de ellos y otro que no nos sancionaron, que nos condicionaron. Después, el empate contra Olimpo estuvo bien y el triunfo ante Huracán también.

--¿Con qué se puede ilusionar el hincha?

--González: --Con ver un equipo que intente mostrar la identidad de Cerri: esfuerzo, espíritu de superación y estar preparado para situaciones difíciles. Se necesita del trabajo en conjunto para poder ser protagonistas y seguir por este buen camino.

--Mungo: El hincha de Villa Mitres es muy pasional y se tiene que ilusionar con el grupo y el que equipo que se conformó. Los chicos están convencidos de lo que quieren y partido a partido van a dejar muy bien representado a los colores.

--¿Qué nivel de arbitrajes encontraste en lo que va del certamen?

--González: Aceptable. Después de todo lo que se habló en el torneo anterior, creo que por el bien de todos los equipos el nivel debería mantenerse como hasta ahora. Estoy conforme.

--Mungo: No hay mucho para hablar. Faltó que nos cobraran un penal en San Luis, donde creo que no hubo mala fe. Y después, en líneas generales, estuvieron bien.

--¿Qué puede significar un triunfo para lo que viene?

--González: Para nosotros un triunfo significará un premio a todo el esfuerzo que se hizo por consolidarse rápidamente como grupo y captar la idea de juego. Además, es una linda medida para demostrar lo que podemos dar ante uno de los candidatos más importantes de la zona. El triunfo nos dará un envión anímico muy importante. Pero debemos tener siempre las ideas claras y saber que nuestros objetivos y realidades no tiene que cambiar nuestra esencia ni nuestras convicciones.

--Mungo: Si nos quedamos con los tres puntos, sería muy importante para lo que viene porque le estaríamos ganando a un rival que se hace realmente muy fuerte en su cancha. Y seguiríamos por el buen camino.

Olimpo, por la remontada

Además del cruce entre equipos liguistas, Olimpo también jugará hoy en nuestra ciudad.

El aurinegro intentará remontar su arranque ante Cipolletti, en el Roberto Carminatti.

El encuentro comenzará a las 15:30 y será dirigido por José Díaz, de Villa María.

El equipo de Sergio Lippi aún no marcó en el torneo y acumula 3 empates y una derrota, en la última fecha ante Deportivo Maipú de Mendoza, por 1 a 0.

Además, es el único equipo del torneo que aún no marcó goles.

Su rival, en tanto, suma 6 puntos (está a uno de los líderes) y está invicto; con 3 empates y una victoria, en la última fecha ante Deportivo Madryn, po 1 a 0.

Probables formaciones

-Sansinena: Alan Baez; Axel Lischeske, Rodrigo Herrera, Emiliano Belfiore, Hernán Sosa; Brian Toro, Kevin Hueche, Diego Ramírez, Tomás Segovia; Mariano Mc Coubrey y Antú Hernández. DT: Marcos González.

-Villa Mitre: Facundo Tavoliere; Brahiam Cuitiño, Facundo Laumann, Víctor Manchafico, Nicolás Ihitz; Ramiro Formigo, Eduardo Scasserra, Facundo Fabello o Nicolás Palacio, Leonel Torres; Maximiliano Tunessi y Carlos Herrera. DT: Carlos Mungo.

-Árbitro: Sergio Testa.

-Horario: 16.

-Cancha: Sansinena.

------------------ ------------------ ------------------

-Olimpo: Guido Villar; Leandro Lacunza, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra, Nicolás Benavídez; Nicolás López Macri, Gustavo Mendoza, David Vega, Lucas Salas; Diego Ledesma y Fabricio Lenci. DT: Sergio Lippi.

-Cipolletti: Facundo Crespo; Matías Carrera, Elvis Hernández, Maximiliano Tormann, Jonatan Morales; Brian Visser, Manuel Berra, Matías Sarraute, Pablo Vergara; Daniel Opazo y Nicolás Trecco. DT: Gustavo Coronel.

-Árbitro: José Díaz (Villa Maria).

-Horario: 15:30.

-Cancha: Olimpo.