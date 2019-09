Rafael Gallichio, el "Griffa de Libertad" que se ganó un lugar entre los grandes maestros

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Con 82 años, Rafael Gallichio sorprende por su lucidez y su sencillez...

En el manual de los recuerdos, acumuló 49 temporadas sobre sus espaldas como director técnico en el fútbol liguista, aunque gran parte de su trayectoria se forjó dirigiendo a las categorías menores.

"Rafa" o "El Griffa de Libertad", como se lo conoce en el ambiente, tuvo una dedicación exclusiva y un ojo clínico envidiable para descubrir talentos y armar equipos campeones.

“Nunca jugué oficialmente al fútbol y hace 8 años que dejé de dirigir. Apenas atajaba en los torneos barriales. Lo hacía en Villa Ressia -campeonatos amateurs-, pero te puedo asegurar que era del montón (risas)”, dijo Gallichio.

“Mientras tanto, practicaba atletismo junto a su hermano Vicente y Ángel Rodríguez, por entonces era preparador físico de Libertad”, contó este acuariano nacido el 31 de enero de 1937.

“En 1958 empecé a correr. Primero acompañando a un amigo y, luego, participando de las tres primeras ediciones de la maratón de La Nueva Provincia. Mi especialidad eran los 800, 1.500 y 3.000 metros. En una que ganó el famoso Armando Pino salí séptimo y mi hermano, segundo”.

“Un día Ángel me preguntó si quería dirigir a los chicos. Y así empecé, entusiasmado. Tenía 27 años y a los 3 de estar en el club saqué campeón a la Quinta. Y luego siguieron otros 12 títulos”, contó.

“En ese equipo campeón estaban Ricardo Durán, Luis Graneros, Roberto Correa y Ernesto Funk. Fue la mejor categoría, salimos campeones invictos. Todos llegaron a Primera”.

Gallichio asumió en Libertad en 1963, trabajó 8 temporadas en Olimpo y 9 en Liniers. Sin embargo, en 1993 volvió al milrayitas, entidad para la que siguió trabajando hasta 2011.

—¿Qué es Libertad para usted?

—Mi casa. Acá todos me dicen: “Rafa, usted es el Griffa de Villa Rosas”. Me quiere todo el mundo, jamás tuve un problema en el barrio. Hay pibes que me vienen a saludar y me cuesta reconocerlos, pero todos me demuestran cariño.

—¿A Olimpo llega en 1976?

—Llevaba 10 años sin salir campeón de Primera. Me hice amigo de Alfredo Cortés y le pedí ser su ayudante. Fui el primer ayudante técnico en Bahía Blanca. Alfredo salió campeón con la Primera y yo con la Tercera.

—¿El mejor de Olimpo era Roberto Depietri?

—Sin dudas. Un fenómeno. Me lo trajo Mario Macagno, por entonces presidente de Olimpo. Lo vi entrenar, lo fiché y lo llevé al banco en cancha de Liniers. Pero ese día faltó el "5" y lo puse a Roberto. La rompió.

—¿Quién lo lleva a Liniers?

—Néstor Herrero. Estaban Jorge Techera y Omar Correa, el "profe". Se ganaron muchos títulos, porque había capacidad en los formadores y jugadores muy buenos: Carlos Yulita, Marcel Suay, Daniel Correa y Adrián Echeverría, entre otros. Sigo yendo al club, me invitan a comer.

—¿Le gusta cómo se trabaja hoy?

—Es diferente. Antes había para elegir en los potreros y mayor dedicación de los chicos, que nacían y se quedaban en el club.

—¿Por qué le dicen Griffa?

—Porque saqué muchos pibes. Me cargan, jajaja.

—¿El mejor Libertad que dirigió?

—En 1994, cuando perdimos la final ante Huracán. Leandro Schamberger, Héctor Funari, Lisandro Santamaría, Carlos Solmoni, Fabián Rossi; era un equipazo.

—¿Qué es lo primordial para ser DT de inferiores?

—Paciencia, hablar bien y hacerse entender.

—¿Cómo detecta el talento de un chico?

—Con verlo. A Roberto Correa lo vi en el barrio y enseguida me lo traje a Libertad. Y después a Olimpo.

—¿Qué técnicos le gustan?

—Néstor Herrero, Carlos Mungo y Julio Román.

—¿Cómo se compone su familia?

—Mi esposa (Juana) falleció hace 14 años. Mi hijo Marcelo, que es maestro en Puerto Madryn, y mi hija Paola. Y tengo 4 nietos: Milagros, Maiara, Malena y Joaquín.

"Joaquín tiene 13, juega en Libertad y le digo: 'Ganes o pierdas, siempre tenés que salir con la frente alta'".