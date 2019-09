Japón dio la nota del Mundial con un triunfo histórico ante Irlanda

En la madrugada del sábado se produjo el resultado más trascendente hasta el momento en el Mundial de rugby de Japón.

Porque el seleccionado anfitrión derrotó a Irlanda por 19 a 12, en un partido emocionante y de gran contenido táctico correspondiente al grupo A.

Los japoneses fueron inteligentes al construir su juego a partir de avanzar, de manera paciente, con las fases que lo mantuvieron en zona de 22 metros rivales. Por el contrario, Irlanda abusó del pie en la búsqueda por jugar a las espaldas de la defensa local.

El equipo del Trébol se llevó la escueta victoria parcial del primer tiempo por 12 a 9.

Japón no desesperó, el partido estaba ahí. Los delanteros emparejaron la lucha con los verdes y luego de ganar un scrum, el local atacó por afuera con los backs, hasta concretar el try que les permitió pasar al frente 16-12 a los 58m., concretado por Kenki Fukuoka y convertido por Yu Tamura.

La batalla física se agudizó en los últimos 20 minutos, aunque los japoneses defendieron con solidez y hasta pudieron revertir el asedio, para generar un penal a los 71m que Tamura aseguró para poner cifras finales.

Japón encabeza las posiciones con 2 triunfos y quedó muy cerca de cuartos de final, aunque todavía debe jugar contra Samoa y ante Escocia en su última presentación.

Como en el Mundial de Inglaterra 2015, en el que dio otro batacazo al ganarle a Sudáfrica, el elenco nipón volvió a ser noticia.

Mirá lo mejor del partido:

HIGHLIGHTS: Japan stun Ireland in Shizuoka with breathtaking performance in front of home crowd #RWC2019 #JPNvIRE pic.twitter.com/iol6gEo95L