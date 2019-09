Uruguay hizo historia en su debut mundialista

Uruguay inició esta madrugada su participación en el Mundial de rugby de Japón con un histórico triunfo. El tercero en su historial de Copas del Mundo.

El elenco celeste derrotó con autoridad al siempre difícil Fiji por 30 a 27, en partido correspondiente al grupo D, que comparte con Australia,Gales y Georgia. Y del que surgirán los rivales de cuartos de final para el grupo de Argentina (C).

El encuentro se jugó en el estadio Kamaishi Recovery Memorial, de la ciudad de Kamaishi.

Donde el elenco charrúa fue de menor a mayor, en un partido de ida y vuelta en el que Fiji comenzó efectivo, con dos tries en los primeros 20 minutos. Pero los orientales no se quedaron atrás y tuvieron la iniciativa para, descontar primero con try de Santiago Arata, nivelar con otro de Manuel Diana para igualar en 12 a los 21m y tomar impulso definitivo.

Después llegó otro try de Juan Manuel Cat a los 25m, que con la conversión de un efectivo Felipe Berchesi, Uruguay se alejó 21-12 a los 27m.

En los primeros 15 del segundo tiempo, los uruguayos renovaron personal para mantener la intensidad del pack.

Fiji apretó en los minutos finales y se arrimó 27-22 a los 70m. Pero un nuevo penal convertido por Berchesi, le dio aire al equipo sudamericano para aguantar el embate final de los oceánicos, que anotaron un try a los 81m.

El próximo de Uruguay será ante Georgia el domingo venidero, a las 2.15.