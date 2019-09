Mario Ledesma, sobre sus dichos: "Pido disculpas si herí los valores del rugby"

Mario Ledesma, director técnico del seleccionado argentino de rugby, rectificó hoy los dichos emitidos tras la derrota de Los Pumas ante Francia por 23-21, en la primera participación del Mundial de Japón.

En aquella oportunidad, Ledesma, ex integrante del combinado nacional, que el próximo sábado desde las 1:45 enfrentará a Tonga por la segunda fecha del Grupo C, había manifestado que “nos referearon como un país chico del rugby”.

Esta tarde, en conferencia de prensa, el DT se disculpó: “Si estoy acá es para pedir disculpas por si herí a alguien, o si herí los valores del rugby. No era mi intención. Creo, y estoy seguro, de que trato de representar bien los valores del rugby y los valores de mi familia”, sostuvo.

“Que se haya puesto en duda eso, no quiero hacer un drama, pero me lastima un poco. Pero sé el lugar que ocupo y el ejemplo que tenemos que dar. Dentro de nuestro propósito y de nuestra identidad, está hacer bien las cosas, no tener excusas y hacer lo que uno dice que va a hacer. Haber hablado de equipo chico o frases así, son desafortunadas y cuando uno se equivoca hay que pedir perdón", cerró.